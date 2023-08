Xiaomi liczy zyski. Po 2Q2023 jest tego dużo

Xiaomi poinformowało o wynikach finansowych firmy, osiągniętych w drugim kwartale 2023 roku. Skoordynowany zysk netto urósł przez rok aż o 147%, do 5,1 miliarda juanów (2,9 mld zł).

W drugim kwartale 2023 roku łączne przychody Xiaomi osiągnęły 67,4 mld RMB (33,0 mld zł), co oznacza wzrost o 13,2% kwartał do kwartału. Skorygowany zysk netto wyniósł 5,1 mld RMB (2,9 mld zł), co oznacza wzrost rok do roku o 147,0%. Oznacza to najwyższy kwartalny zysk od czwartego kwartału 2021 roku, znacznie przekraczający poziom rynkowy. W pierwszej połowie 2023 roku skorygowany zysk netto Xiaomi osiągnął 8,4 mld RMB (4,7 mld zł), zbliżając się do poziomu skorygowanego zysku netto z ubiegłego roku.

W tym okresie Xiaomi kontynuowało realizację swojej kluczowej strategii korporacyjnej i stale rozwijało koncepcję premiumizacji smartfonów. Marża zysku brutto osiągnęła rekordowy poziom 21,0%, co oznacza poprawę marży zysku brutto we wszystkich trzech segmentach biznesowych, w tym smartfonów, urządzeń IoT i produktów lifestyle'owych oraz usług internetowych. Ponadto Xiaomi aktywnie poprawiało wewnętrzną efektywność i ogólną wydajność. Kontynuowano również redukcję kosztów, zwiększanie wydajności i dalszą optymalizację środków zarządzania zapasami, jeszcze bardziej konsolidując długoterminowy i zrównoważony rozwój.

W ciągu kwartału ogólne wydatki Grupy wyniosły 10,2 mld RMB (5,76 mld zł), co oznacza spadek o 2,3% rok do roku. Łączna wartość zapasów wyniosła 38,5 mld RMB (21,7 mld zł), co oznacza spadek o 33,5% rok do roku, osiągając najniższy poziom w ciągu ostatnich dziesięciu kwartałów. Łączna kwota środków pieniężnych Grupy osiągnęła nowy rekordowy poziom ponad 113,2 mld RMB (63,88 mld zł). Obfite zasoby gotówki dodatkowo pokazują, że Xiaomi jest wyposażone w zdrowy i wydajny model operacyjny, wzmacniający podstawy przyszłego rozwoju.

Segment smartfonów napędzany strategią premiumizacji

W obliczu utrzymującego się słabego popytu na globalnym rynku smartfonów, Xiaomi nieustannie ewoluuje, aby prowadzić i wykorzystać nadarzające się okazje. Według Canalys, udział Xiaomi w globalnym rynku smartfonów wzrósł o 1,6 punktu procentowego w ujęciu kwartalnym, osiągając 12,9%, a globalne dostawy smartfonów wyniosły 32,9 miliona sztuk.

W drugim kwartale 2023 roku przychody ze sprzedaży smartfonów osiągnęły 36,6 mld RMB (20,7 mld zł), co oznacza wzrost o 4,6% w ujęciu kwartalnym. Marża zysku brutto w segmencie smartfonów osiągnęła w tym kwartale 13,3%, co oznacza wzrost o 4,7 punktu procentowego rok do roku, ustanawiając rekordowy poziom.

Według analiz firmy Canalys, w drugim kwartale 2023 roku dostawy smartfonów Xiaomi znalazły się w pierwszej trójce w 51 krajach i regionach na całym świecie oraz w pierwszej piątce w 61 krajach i regionach. W rankingu dostaw smartfonów firma zajęła 2. miejsca zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie, jeszcze bardziej umacniając pozycję lidera na rynkach zagranicznych.

Xiaomi nadal wykorzystuje swoją konkurencyjność w zakresie najnowocześniejszych technologii w segmencie smartfonów premium. W sierpniu Xiaomi zaprezentowało model Xiaomi MIX Fold 3 w Chinach. W ciągu pierwszych pięciu minut po trafieniu na półki sklepowe sprzedaż tego modelu osiągnęła 2,25-krotność jego poprzedniej generacji, ustanawiając nowy rekord dla składanych smartfonów marki.

Według danych innych firm, w drugim kwartale 2023 roku smartfony Xiaomi sprzedawane w segmencie cenowym od 4000 do 6000 RMB (około 2200 do 3400 zł) w Chinach kontynentalnych zdobyły udział w rynku na poziomie 12,7%. Oznacza to wzrost rok do roku o 6,2 punktu procentowego. Smartfony Xiaomi w cenie 3000 RMB (1700 zł) lub wyższej sprzedane jako odsetek wszystkich urządzeń Grupy sprzedanych w Chinach kontynentalnych osiągnęły rekordowy poziom, odnotowując wzrost rok do roku przez cztery kolejne kwartały. W drugim kwartale 2023 roku średnia cena sprzedaży smartfonów Xiaomi w Chinach kontynentalnych również wzrosła o ponad 24% rok do roku.

Rozwój segmentu IoT i wzrost przychodów z urządzeń AGD

Wraz z wprowadzeniem polityki zachęt w celu zwiększenia popytu rynkowego i zwiększenia konsumpcji, przychody Xiaomi z produktów IoT i lifestyle'owych wyniosły 22,3 mld RMB (12,6 mld zł), co oznacza wzrost o 12,3% rok do roku. Marża zysku brutto osiągnęła 17,6%, co oznacza wzrost o 3,3 punktu procentowego rok do roku.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku liczba podłączonych urządzeń IoT (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) na platformie AIoT Grupy osiągnęła 654,5 mln, co stanowi wzrost o 24,2% rok do roku. Liczba użytkowników z co najmniej pięcioma urządzeniami podłączonymi do platformy AIoT Grupy (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) osiągnęła 13,0 mln, o 27,8% niż rok wcześniej. W czerwcu 2023 roku miesięczna liczba aktywnych użytkowników aplikacji Mi Home wzrosła do 82,9 mln (+17,1% rok do roku).

W tym okresie przychody z inteligentnych dużych urządzeń AGD (w tym klimatyzatorów, lodówek i pralek) wzrosły o ponad 70% rok do roku. Wśród nich dostawy klimatyzatorów Xiaomi wzrosły o ponad 90% rok do roku. Zarówno lodówki, jak i pralki firmy osiągnęły lepsze wyniki niż rynek. Sprzedaż lodówek przekroczyła 500 tysięcy sztuk, a sprzedaż pralek przekroczyła 300 tysięcy sztuk. Według firmy All View Cloud , w pierwszej połowie 2023 roku dostawy telewizorów Xiaomi zajęły pierwsze miejsce w Chinach.

Ekosystem internetowy z rekordowymi wynikami

Globalna baza użytkowników Internetu Xiaomi nadal rośnie. Miesięczna liczba aktywnych użytkowników systemu MIUI na całym świecie i w Chinach, według stanu na czerwiec 2023 roku, osiągnęła odpowiednio 606,0 mln i 149,3 mln, odnotowując wzrost rok do roku o 10,8% i 6,5%. W drugim kwartale przychody Xiaomi z usług internetowych wyniosły 7,4 mld RMB (4,2 mld zł), co stanowi wzrost o 6,8% rok do roku. Marża zysku brutto usług internetowych osiągnęła 74,1%.

W drugim kwartale tego roku przychody Xiaomi z reklam osiągnęły 5,1 mld RMB (2,9 mld zł), ustanawiając rekordowy poziom. To o 13% więcej niż rok wcześniej. Przychody z krajowych i zagranicznych reklam również odnotowały nowe kwartalne maksima. Przychody Xiaomi z gier osiągnęły 1,0 mld RMB (0,56 mld zł), co oznacza skok o 7,5%. To już ósmy kwartał z rzędu ze wzrostem rok do roku.

Jeśli chodzi o zagraniczne usługi internetowe, Xiaomi utrzymało otwarte i pozytywne podejście do możliwości partnerstwa na całym świecie. W drugim kwartale 2023 roku przychody Xiaomi z zagranicznych usług internetowych wzrosły o 19,7% rok do roku do 2,0 mld RMB (1,1 mld zł), osiągając rekordowy poziom i stanowiąc 26,8% całkowitych przychodów z usług internetowych. Oznacza to wzrost o 2,9 punktu procentowego rok do roku.

Ulepszona strategia badawczo-rozwojowa w obszarze AI

Od początku tego roku światową branżę technologiczną ogarnął boom na sztuczną inteligencję (AI). Xiaomi chwali się, ze jest jednym z pionierskich przedsiębiorstw, które działają w sferze sztucznej inteligencji. Od utworzenia pierwszego zespołu dla wizualnej AI w 2016 roku, kadra rozwojowo-badawcza Xiaomi powiększyła się sześciokrotnie w ciągu siedmiu lat, do ponad 3000 specjalistów ds. AI. Grupa stopniowo rozwijała swoje możliwości w takich obszarach sztucznej inteligencji, takich jak między innymi wizualna i dźwiękowa AI, grafy wiedzy, przetwarzanie języka naturalnego (NLP), uczenie maszynowe czy multimodalna sztuczna inteligencja.

10 sierpnia 2023 roku samodzielnie opracowany przez Xiaomi duży model językowy (LLM) o 6 miliardach parametrów zajął 1. miejsce na liście C-EVAL, wśród modeli równorzędnych o parametrach tego samego poziomu i zajął 1. miejsce na liście CMMLU dużych modeli językowych w języku chińskim. Jeśli chodzi o przyszły kierunek wdrażania LLM, Xiaomi skupi się na jego stopniowym wdrażaniu, starając się zrównoważyć wydajność i skuteczność, zamiast ślepo dążyć do wielkości parametrów. Xiaomi wyposażyło swojego inteligentnego, głosowego asystenta AI w duże modele językowe i rozpoczęło jego testy.

W drugim kwartale 2023 roku wydatki Xiaomi na badania i rozwój osiągnęły 4,6 mld RMB (2,6 mld zł), co oznacza wzrost o 21,0% rok do roku. Xiaomi spodziewa się, że jego inwestycje w badania i rozwój przekroczą 100 mld RMB (56,4 mld zł) w ciągu pięciu lat od 2022 do 2026 roku.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Xiaomi