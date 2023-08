Android 14 na Xiaomi 13 i 13 Pro. Testy ruszą lada moment

Xiaomi rozpoczyna wdrożenie nowego Androida. Na początku będzie można go zainstalować na trzech smartfonach.

Xiaomi zakończyło rekrutację testerów Androida 14 na najmocniejszych modelach z aktualnego portfolio. To oznacza, że lada moment ruszy dystrybucja testowego oprogramowania. Warto tu zaznaczyć, że mówimy wciąż o MIUI 14 z betą Androida 14 „pod maską”. To nie jest równoznaczne z wydaniem nakładki MIUI 15.

System MIUI, bazujący na Androidzie 14, będzie początkowo dostępny dla trzech modeli smartfonów Xiaomi. Poznaliśmy już oznaczenia wersji oprogramowania w wersji „Global”, a więc także dla smartfonów sprzedawanych w Polsce (o ile ich właściciele są w gronie testerów). Nowość dostaną oczywiście modele z najwyższej półki, a więc:

Xiaomi 13 – MIUI-V14.0.1.0.UMCMIXM,

Xiaomi 13 Pro – MIUI-V14.0.1.0.UMBMIXM,

Xiaomi 12T – MIUI-V14.0.1.0.ULQMIXM.

Aktualizacja będzie dostępna jako OTA, a więc nie będzie konieczne podłączanie smartfonu do komputera, by ją zainstalować. Telefon pobierze i zainstaluje ją sam. Czy należy spodziewać się problemów? A jakże! Android 14 nadal nie jest stabilny.

Oczywiście lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO, które dostaną Androida 14 jest dużo dłuższa. Ich posiadacze będą jednak musieli poczekać dłużej na aktualizację.

MIUI i Android 14. Co nowego?

Nowości, które wprowadzi Android 14, poznaliśmy podczas Google I/O na początku lata. Google wprowadza między innymi możliwość dopasowania ekranu blokowania do własnych potrzeb z użyciem różnych widżetów. Ponadto będzie można przygotować sobie tapetę z pomocą sztucznej inteligencji. Zobaczymy też liczne drobne zmiany interfejsu.

Sporo ciekawych rzeczy dzieje się tez pod maską Androida – głównie by utrudnić życie szkodliwym aplikacjom. Na Androidzie 14 nie da się zainstalować przestarzałych aplikacji oraz takich używających przestarzałych interfejsów i bibliotek, system ograniczy ładowanie kodu z zewnątrz, co utrudni ataki. Będzie można też wyłączyć animacje przy podawaniu PIN-u zabezpieczającego smartfon, by nikt go nie podpatrzył.

Stabilnego Androida 14 spodziewamy się w październiku 2023 roku.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Xiaomi