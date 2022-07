Xiaomi MIUI 14 – sprawdź, czy dostaniesz aktualizację. Lista modeli

Premiera nowej wersji systemu Xiaomi, czyli MIUI 14, zbliża się wielkimi krokami. Znana jest już lista smartfonów Xiaomi, Redmi i Poco, które dostaną aktualizację, ale też tych, które z kolei na pewno jej nie otrzymają.

Nowy interfejs Xiaomi – MIUI 14 – będzie bazować na najnowszym Androidzie 13, choć część urządzeń ma dostać MIUI 14 zbudowane na Androidzie 12.

Premiera MIUI 14 nieoficjalnie zapowiadana jest na 16 sierpnia. Będzie to prezentacja nowych funkcji i zmian wizualnych, za to realnej dostępności nowego oprogramowania należy oczekiwać w znacznie późniejszym terminie. Zanim do tego dojdzie, na smartfony trafi prawdopodobnie Xiaomi 13.5. W smartfonach nowy MIUI 14 zadebiutuje wraz z serią Xiaomi 13 (z Androidem 13), czyli w listopadzie, dopiero po tym ruszą aktualizacje dla starszych telefonów. Czyli w praktyce w większości przypadków będzie to już 2023 rok.

Serwis Xiaomiui dotarł do listy telefonów Xiaomi, które mają szansę otrzymać MIUI 14. Nie jest to jednak lista gwarantowana, lecz urządzenia, które kwalifikują się do aktualizacji pod względem technicznym.

Z doniesieni serwisu wynika, że MIUI 14 trafi do wszystkich urządzeń Xiaomi, Redmi i Poco, które mają Androida 12 – zarówno otrzymały go fabrycznie, jak i poprzez OTA. W tym drugim przypadku może chodzić o MIUI 14 na Androidzie 12. Inaczej będzie z urządzeniami, które swój cykl aktualizacji zakończyły na Androidzie 11 – wg Xiaomiui nie otrzymają one MIUI 14. Na liście jest co prawda kilka starszych modeli, ale również są to telefony, które zostały lub zostaną jeszcze zaktualizowane do Androida 12.

Jakie telefony dostaną MIUI 14?

Żeby nie przedłużać, oto lista:

Smartfony Xiaomi

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX Fold

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Smartfony Redmi

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro + 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10T Japan

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming Edition

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50S

Redmi K50S Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro +

Redmi K40

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10 Prime + 5G

Redmi 10 (Indie)

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro +

Smartfony POCO

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POCO M3

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 Pro 5G

POCO M2 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO X3 NFC

POCO X3

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO C40 +

Telefony, które nie kwalifikują się do MIUI 14:

Xiaomi Mi 9/9 SE / 9 Lite / 9 Pro

Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC9 / Mi CC9 Meitu

Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G / 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9 / Note 9S / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro

Redmi 9 / 9A / 9AT / 9i / 9C

POCO C3 / C31

