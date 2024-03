Xiaomi policzyło zyski. W 2023 roku wzrost był trzycyfrowy

Xiaomi ogłosiło swoje wyniki finansowe za 2023 rok obrachunkowy. Skorygowany zysk netto Chińczyków przekroczył oczekiwania rynkowe, osiągając drugi najwyższy poziom rentowności firmy od czasu jej wejścia na giełdę.

Xiaomi Corporation chwali się wynikami finansowymi. W 2023 roku łączne przychody firmy osiągnęły wartość 271 mld juanów (prawie 150 mld zł), a skorygowany zysk netto wzrósł aż o 126,3% (rok do roku), do 19,3 mld juanów (10,7 mld zł). W samym czwartym kwartale minionego roku przychody Xiaomi wyniosły 73,2 mld juanów (40,4 mld zł), o 10,9% więcej niż rok wcześniej, z kolei skorygowany zysk netto wyniósł 4,9 mld juanów (2,7 mld zł), aż o 236,1% więcej niż w 4Q2022.

Przez cały 2023 rok Xiaomi konsekwentnie realizowało swoją kluczową strategię operacyjną podwójnego nacisku na skalę i rentowność. Był to również inauguracyjny rok unowocześnionej strategii korporacyjnej firmy – inteligentnego ekosystemu "Człowiek × Samochód × Dom". W odniesieniu do wyników finansowych, w pierwszej połowie 2023 roku odnotowano przyspieszony wzrost zysków, a następnie kwartalne odbicie przychodów w drugiej połowie roku. Oba wskaźniki odzwierciedlają wyjątkową efektywność operacji biznesowych. Xiaomi zaprezentowało też swój nowy system operacyjny Xiaomi HyperOS i zorganizowało wydarzenie Xiaomi EV Technology Launch. Premiera samochodów z serii Xiaomi SU7 zaplanowana jest na 28 marca 2024 roku, co jeszcze bardziej wzbogaci portfolio ekosystemów firmy.

Flagowce Xiaomi cieszą się dużym popytem

W 2023 roku Xiaomi dostarczyło na rynek 146,5 mln smartfonów, co dało przychód w wysokości 157,5 mld juanów (87,0 mld zł) oraz marżę zysku brutto na poziomie 14,6%. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez firmę Canalys, Xiaomi utrzymało pozycję nr 3 na świecie pod względem dostaw smartfonów przez trzy kolejne lata. W czwartym kwartale 2023 roku globalne dostawy smartfonów firmy wyniosły 40,5 mln sztuk, co oznacza wzrost o 23,9% rok do roku.

Jak informuje Canalys, dostawy smartfonów Xiaomi znalazły się w pierwszej trójce w 51 krajach i regionach na całym świecie oraz w pierwszej piątce w 65 krajach i regionach na całym świecie. Dostawy smartfonów Xiaomi zajęły 2. miejsce na Bliskim Wschodzie i 3. miejsce w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, przy wzroście udziału w rynku we wszystkich tych regionach. Flagowy model Xiaomi 14 zdobył powszechne uznanie, a cała seria Xiaomi 14 zapewnia doskonałe wrażenia użytkownika.

Rekordy platformy AIoT

W 2023 roiku przychody z produktów IoT i lifestyle Xiaomi wyniosły 80,1 mld juanów (44,2 mld zł), przy marży zysku brutto 16,3%. To rekordowy poziom. Na dzień 31 grudnia 2023 roku liczba podłączonych urządzeń IoT (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) na platformie AIoT Xiaomi osiągnęła 739,7 mln, co oznacza wzrost o 25,5% rok do roku. Liczba użytkowników z co najmniej pięcioma urządzeniami podłączonymi do platformy AIoT (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) osiągnęła 14,5 mln, o 25,3% więcej niż rok wcześniej. Liczba aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU) aplikacji Mi Home Firmy wzrosła do 85,8 mln w grudniu 2023 roku.

Xiaomi kontynuuje rozszerzanie swoich scenariuszy inteligentnego życia. Dział Xiaomi TV rozwijał swoją strategię premiumizacji. Według All View Cloud, w 2023 roku dostawy telewizorów Xiaomi znalazły się w pierwszej piątce na świecie. W 2023 roku inteligentne urządzenia domowe Xiaomi utrzymały wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży, a ich przychody wzrosły o prawie 40% rok do roku. Globalne dostawy tabletów Xiaomi przekroczyły 5 milionów sztuk, co oznacza wzrost o ponad 50% rok do roku. Dostawy tabletów Xiaomi na rynkach zagranicznych podwoiły się rok do roku. W sektorze tak zwanych urządzeń osobistych, jak smartwatche i opaski, Xiaomi utrzymuje wysoką pozycję w branży dzięki wszechstronnym funkcjom i zróżnicowanemu portfolio produktów.

Usługi internetowe Xiaomi

W 2023 roku usługi internetowe Xiaomi osiągnęły rekordowy poziom zarówno pod względem przychodów (30,1 mld juanów, 16,6 mld zł), jak i marży zysku brutto (74,2%). Liczba aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU) Xiaomi na całym świecie i w Chinach kontynentalnych (w tym smartfonów i tabletów) osiągnęła odpowiednio 641,2 mln i 155,6 mln. W 2023 roku przychody z zagranicznych usług internetowych wzrosły o 24,1% rok do roku, do 8,4 mld RMB (4,6 mld zł), osiągając rekordowy poziom i stanowiąc 28,0% całkowitych przychodów firmy z usług internetowych.

Xiaomi kontynuowało optymalizację wydajności, dzięki czemu przychody firmy z reklam osiągnęły 20,5 mld juanów (11,3 mld zł), co oznacza wzrost o 11,2% rok do roku. Wraz z rozwojem strategii premiumizacji smartfonów, liczba aktywnych użytkowników i użytkowników płacących za usługi firmy nadal rosła, napędzając wzrost przychodów, które osiągnęły 4,4 mld juanów (2,4 mld zł) w 2023 roku, co stanowi wzrost o 7,0% rok do roku.

Nowe cele na lata 2020-2030

W 2023 roku Xiaomi przedstawiło swoje nowe cele na lata 2020-2030. Grupa jest zaangażowana w zrównoważone inwestycje w podstawowe technologie i dąży do osiągnięcia pozycji lidera w rozwijającej się dziedzinie globalnych, najnowocześniejszych technologii. W minionym roku wydatki Xiaomi na badania i rozwój wyniosły 19,1 mld juanów (10,5 mld zł), o 19,2% więcej niż rok wcześniej. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Grupa zatrudniała 17800 pracowników działu badawczo-rozwojowego, co stanowi 53% jej pracowników.

28 grudnia 2023 roku, podczas wydarzenia Xiaomi EV Technology Launch. firma zaprezentowała swój pierwszy samochód elektryczny, Xiaomi SU7, Podczas tego wydarzenia pokazano też pięć głównych technologii Xiaomi EV, które mają stanowić klucz do sukcesu w nadchodzących nowych przedsięwzięciach firmy.

