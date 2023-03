Xiaomi pokazuje wyniki za 2022 rok. Zysk netto spadł o 60%

Firma Xiaomi ogłosiła wyniki finansowe osiągnięte w 2022 roku. Po udanym 2021 roku chiński producent odnotował wysokie spadki, w przypadku zysku netto o ponad 60% rok do roku.

W całym 2022 roku Xiaomi wypracowało łączny przychód w wysokości 280 mld juanów (177,5 mld zł). To o 14,7% mniej niż w bardzo udanym 2021 roku. W tym samym czasie zysk netto chińskiego producenta spadł do 8,5 mld juanów (5,4 mld zł), czyli aż o 61,4% w ujęciu rocznym. Jest to tłumaczone globalnymi trudnościami makroekonomicznymi.

W samym czwartym kwartale minionego roku Xiaomi osiągnęło przychód w wysokości 66,0 mld juanów (41,8 mld zł) oraz zysk netto na poziomie 1,5 mld juanów (951 mln zł). Na niski zysk kwartalny wpłynęło między innymi wydanie 1,2 mld juanów na sprawy związane z inteligentnym pojazdem elektrycznym oraz innymi inicjatywami, a także 0,7 mld juanów na dostosowanie polityki obsługi posprzedażowej do aktualnych wymagań z tym związanych.

W 2022 roku firma Xiaomi zainwestowała 16,0 mld juanów (10,1 mld zł) na badania i rozwój.

Na rynek trafiło mniej smartfonów Xiaomi

Globalne dostawy smartfonów firmy Xiaomi spadły w 2022 roku z powodu trudności makroekonomicznymi. Dział smartfonów odnotował roczne przychody w wysokości 167,2 mld juanów (106,0 mld zł), o 20,0% mniej niż w 2021 roku. A to mimo dalszego wzrostu średniej ceny sprzedaży tych urządzeń, która w minionym roku wyniosła 1111 juanów (704 zł).

Xiaomi jednak sprzedało w 2022 roku na tyle dużo smartfonów – 150,5 mln, o 20,8% mniej niż rok wcześniej, że utrzymało się na trzecim miejscu wśród największych producentów na świecie (za Samsungiem i firmą Apple). Według danych zebranych przez Canalys, Xiaomi zmieściło się w TOP3 w 54 krajach i regionach oraz w TOP5 w 69 kolejnych.

AIoT oraz usługi internetowe

Przychody Xiaomi z produktów IoT oraz lifestylowych wyniosły w minionym roku 79,8 mld juanów (50,6 mld zł), w tym w samym czwartym kwartale roku 21,4 mld juanów (13,6 mld zł). W tym drugim przypadku firma odnotowała wzrost o 12,5% kwartał do kwartału. Liczba podłączonych urządzeń IoT osiągnęła rekordowe 589 milionów.

W 2022 roku na rynek trafiło 12,4 mln sztuk telewizorów Xiaomi, a przychody z dużych inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego wzrosły o ponad 40% rok do roku. Lepiej sprzedawały się lodówki (+100% rok do roku), klimatyzatory (+50%) czy pralki (+39%).

Segment usług internetowych przyniósł firmie Xiaomi przychód w wysokości 28,3 mld juanów (17,9 mld zł). Przychód z zagranicznych usług internetowych wzrósł o 35,2% rok do roku, do 6,8 mld juanów (4,3 mld zł). Reklamy przyniosły chińskiej firmie 18,5 mld juanów (11,7 mld zł).

Na koniec 2022 roku MIUI miało 582,1 mln aktywnych użytkowników. To o 14,4% więcej niż rok wcześniej. W Chinach kontynentalnych z MIUI korzystało 143,7 mln osób, o 10,7% więcej niż w 2021 roku.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Xiaomi