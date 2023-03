Xiaomi ma nowy zegarek Redmi Watch 3. Oto cena

Na globalne rynki, w tym do Europy, wkroczył nowy smart zegarek Xiaomi – Redmi Watch 3. Znana jest też jego cena, która jednak na tle innych, podobnych urządzeń nie jest zbyt zachęcająca. Nowość Xiaomi ma jednak szczególne atuty.

Redmi Watch 3 w grudniu miał swoją premierę Chinach, jednak kwestia globalnej dostępności pozostawała niejasna. Teraz jednak smartwatch Xiaomi wyruszył w podróż dookoła świata i dotarł także do Europy. Jest dostępny w kilka krajach, między innymi w Niemczech, gdzie jego cena wynosi 119,99 euro, czyli 560 zł. Polska cena nie jest jeszcze znana, ale już widać, że nie jest to zegarek z tych najtańszych. Co więc otrzymamy za tę kwotę?

Redmi Watch 3 ma kopertę o kształcie zbliżonym do prostokąta i wymiarach 42,58 x 36,56 x 9,99 mm. Centralne miejsce zajmuje na niej ekran AMOLED o sporej przekątnej 1,75 cala, o rozdzielczości 390 x 450 pikseli i jasności 600 nitów. Wyświetlacz okala metalowa ramka, całość wygląda więc jak produkt z wyższej półki. To spore atuty tego zegarka w porównaniu do podobnych, tańszych modeli znanych już z rynku, np. Realme Watch 3.

Użytkownicy smartwacha Xiaomi będą mogli personalizować jego wygląd, wybierając spośród 200 tarcz zegarka.

Redmi Watch 3 pozwoli zadbać o zdrowie i kondycję. Ma optyczny pulsometr z pomiarem natlenienia krwi, mierzy sen i stres, oferuje też ponad 121 dyscyplin sportowych do wyboru, z czego 6 rozpoznawanych jest automatycznie. W treningach na pewno pomoże pozycjonowanie satelitarne, na co pozwala obsługa aż pięciu systemów: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo i QZSS. Dzięki wodoszczelności 5 ATM z zegarkiem można wybrać się na basen.

Po sparowaniu zegarka ze smartfonem, przez Bluetooth 5.2, Redmi Watch 3 pozwoli na prowadzenie rozmów głosowych, co umożliwiają wbudowane mikrofon i głośnik.

Zegarek wyposażony jest w akumulator 289 mAh, co według producenta zapewni 12 dni pracy w typowym zastosowaniu.

W Europie Redmi Watch 3 oferowany jest w wariantach czarnym i kości słoniowej, jednak na wizualizacjach widać też inne kolor pasków, które zapewne wkrótce dostępne będą jako osobne akcesoria: morski i limonkowy.

Źródło zdjęć: Xiaomi