Huawei Watch Ultimate za 1 zł. Startuje nowa akcja

Tuż po chińskiej premierze zegarka Huawei Watch Ultimate polski oddział producenta zapowiedział debiut tego wyjątkowego smartwatcha w naszym kraju. Co więcej, nowość można zgarnąć w konkursie za 1 zł.

Huawei Watch Ultimate miał dziś swoją chińską premierę. To smart zegarek z najwyższej półki, łączący szlachetne materiały i klasyczne wzornictwo z zaawansowanym technologicznie wnętrzem. Smartwatch może być wykorzystywany jako komputer nurkowy, ma także funkcję komunikacji satelitarnej – z tego zapewne skorzystają jednak tylko mieszkańcy Chin. Watch Ultimate ma też wiele innych funkcji, które docenią wszyscy użytkownicy smart zegarków – np. pomiar EKG.

Tuż po chińskiej premierze polski oddział Huawei poinformował, że Huawei Watch Ultimate trafi na nasz rynek 3 kwietnia. Z tej okazji oficjalny sklep internetowy huawei.pl zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest najnowszy smartwatch w wersji Expedition (w kolorze czarnym). Choć polska cena sklepowa tego modelu nie jest jeszcze znana, na pewno będzie to najdroższy zegarek Huawei. Konkurs jest więc wyjątkowa okazją.

W akcji można także wygrać smart zegarki Huawei Watch Buds ze słuchawkami ukrytymi pod tarczą oraz kupony rabatowe o wartości 200 zł na zakup smartwatchy z portfolio Huawei.

Huawei Watch Ultimate za 1 zł – jak wygrać?

Aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę na znalezienie się w gronie nagrodzonych osób, należy między 23 marca a 2 kwietnia wejść na stronę

i odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Opisz swoją najciekawszą sportową przygodę”, a następnie zasubskrybować newsletter sklepu.

Na zwycięzców czekają:

Huawei Watch Ultimate (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł),

(zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł), 2x Huawei Watch Buds (zwycięzcy otrzymują kupony na zakup produktów za 1 zł),

(zwycięzcy otrzymują kupony na zakup produktów za 1 zł), 50 kuponów o wartości 200 zł, obniżających cenę zakupu wybranych smartwatchy.

Kupony konkursowe będzie można wykorzystać do 23 kwietnia 2023 r. w sklepie internetowym huawei.pl. Kupony nie łączą się ze sobą ani z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei