Amazfit T-Rex Ultra: odporny smartwatch, z którym elegancko poskaczesz

Firma Zepp Health zaprezentowała nowy zegarek ze wzmocnionej serii, czyli Amazfit T-Rex Ultra. Smartwatch zyskał kilka nowych funkcji przydatnych w terenie, w wodzie i w powietrzu, jest też bardziej premium.

Amazfit T-Rex Ultra bardzo przypomina znany dobrze model T-Rex 2. Nowy zegarek doczekał się paru usprawnień, choć spora część funkcji pozostaje bez zmian.

Do konstrukcji koperty (wymiary 47,3 x 47,3 x 13,45 mm, masa 89 g) została wykorzystana stal nierdzewna 316L, gdy w poprzedniku był to mniej szklachetny stop polimerowy z metalizowaną powłoką. Nie zabrakło elementów znanych z T-Rex 2 – jak odporne na błoto przyciski czy charakterystyczna osłona czujnika z prawej strony. Nowością są za to regulowane uchwyty na pasek, co pozwoli na lepsze dostosowanie zegarka do nadgarstka. Amazfit T-Rex Ultra jest przystosowany do pracy w temperaturze nawet -30 stopni C, zapewnia odporność na pył, wodę (10 ATM) i wstrząsy.

Producent ponownie zastosował wyświetlacz AMOLED 1,39 cala (454 x 454), który osiąga aż 1000 nitów jasności, więc będzie widoczny w ostrym słońcu. W terenie przydadzą się także dwuzakresowy (L1 i L5) odbiornik satelitarny GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS oraz mapy, które można pobierać na zegarek i korzystać z nich w trybie off-line. Wśród innych dodatków znajdziemy kompas, barometr, wysokościomierz, pływy, ostrzeżenia o burzach czy fazy księżyca. Za łączność odpowiada Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 2.4 GHz.

Zegarek pozwala monitorować treningi w ponad 160 dyscyplinach. Wśród nich są aktywności lądowe, wodne, ale także powietrzne, jak skydiving. Funkcje spadochronowe są nowością w całej serii T-Rex. Z zegarkiem można nurkować na głębokość 30 metrów – w tym także w technice freediving, czyli na wstrzymanym oddechu.

W prawidłowym przebiegu ćwiczeń pomagać będzie funkcja Zepp Coach, łącząca plany treningowe stworzone na podstawie danych użytkownika oraz porady ekspertów. Amazfit T-Rex Ultra automatycznie wykryje wiele ćwiczeń siłowych, rejestrując przy tym, które grupy mięśni były aktywne podczas treningu. Wynik zapisywany będzie w aplikacji Zepp do dalszej analizy i układania planów treningowych.

Dane z aktywności można udostępniać w aplikacjach Strava czy Adidas Running. Dzięki Bluetooth można podłączyć do zegarka nie tylko smartfon, ale również kamerę sportową GoPro, a także zewnętrzne akcesoria, jak pasy do pomiaru tętna czy rowerowe mierniki mocy.

Nowy zegarek Amazfit oblicza wydajność energetyczną użytkownika, przez całą dobę monitoruje tętno, natlenienie krwi i stres. Wszystkim zarządza system Zepp OS 2.0 pozwalający na instalację dodatkowych aplikacji i tarcz.

Amazfit T-Rex Ultra wyposażony jest w akumulator 500 mAh, który zapewni do 20 dni pracy w standardowym trybie. Dodatkowo użytkownicy mogą wybrać nowy tryb Endurance GPS zapewniający do 80 godzin pracy z włączonym pozycjonowaniem. Usprawnieniem jest też nowy automatyczny tryb GPS, który inteligentnie przełącza ustawienia pozycjonowania w zależności od siły sygnału satelitarnego. Dzięki temu na obszarach o silnym sygnale pobierana jest mniejsza ilość energii, co wydłuża czas pracy.

Zegarek Amazfit T-Rex Ultra wchodzi do sprzedaży na globalnych rynkach w kolorach czarnym Abyss Black i srebrno-piaskowym Sahara. W Europie jego cena wynosi od 469,99 euro, czyli około 2200 zł. Dostępność i cena w Polsce nie są jeszcze znane.

Źródło zdjęć: Amazfit

Źródło tekstu: wł., Amazfit