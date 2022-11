Tytanowy Amazfit Falcon jest dostępny w Polsce, cena jednak nie zachęca

Najbardziej zaawansowany smartwatch firmy Zepp Health – Amazfit Falcon – po cichu wszedł do sprzedaży w Polsce. Na razie jest dostępny tylko w sklepie marki i nie wiadomo, czy trafi do szerszej dystrybucji w naszym kraju.

Amazfit Falcon zadebiutował w połowie października i od razu trafił do dystrybucji na europejskich rynkach – można go było np. kupić na niemieckim Amazonie, ale niestety nie w Amazon.pl. W Polsce smartwatch nie miał swojej oficjalnej premiery, nie zaistniał nawet w informacjach prasowych producenta.

Tymczasem okazuje się, że Amazfit Falcon wszedł już po cichu do sprzedaży w naszym kraju. Można go kupić w internetowym sklepie www.amazfitpolska.pl – jest to oficjalny kanał sprzedaży marki Amazfit w Polsce, polecany przez producenta, a prowadzony przez dystrybutora NTT System.

W tym sklepie Amazfit Falcon dostępny jest za 2499 zł. Dla porównania europejska cena wynosi niecałe 500 euro, czyli około 2360 zł (wg obecnego kursu, w dniu premiery około 2400 zł). Nie wiadomo jeszcze, czy zegarek trafi do szerszej sprzedaży w dużych sklepach z elektroniką. Na pewno dość wysoka cena stanowi barierę w popularności tego modelu w naszym kraju.

Amazfit Falcon jak Garmin Fenix

Amazfit Falcon to multi-sportowy smartwatch klasy premium, którym producent stara się konkurować z popularną serią zegarków Garmin Fenix, choć funkcjonalnie dzieli je przepaść.

Czym więc kusi Amazfit? Falcon ma solidny, jednoczęściowy korpus z tytanu TC4 i zapewnia bardzo dużą odporność na warunki zewnętrzne, w tym temperatury od -40 do 70 stopni C, wstrząsy, wilgoć czy zasolenie. Koperta o wymiarach 49,45 x 47,2 x 12,95 mm zapewnia wodoszczelność na poziomie 20 ATM (200 m).

Szafirowe szkło zegarka (twardość 9 w 10-stopniowej skali Mohsa) osłania ekran AMOLED o przekątnej 1,28 cala, rozdzielczości 416 x 416 i zagęszczeniu 326 ppi. Jasność wyświetlacza sięga nawet 1000 nitów, sprawdzi się więc w terenie nawet w środku lata.

Amazfit Falcon został bogato wyposażony w czujniki. Pierwsze skrzypce gra sześcioelementowy sensor BioTracker 3.0, mierzący puls i nasycenie krwi tlenem. Zegarek oferuje także sześciosystemowe i dwuzakresowe pozycjonowanie GNSS, a łączność zapewnia Wi-Fi 2,4 GHz i Bluetooth 5.0 BLE.

Aktywni użytkownicy Falcona mogą wybierać spośród 159 dyscyplin sportowych, w tym pływackich z użyciem pulsometru. Dla 11 dyscyplin posiadacze zegarka mogą też tworzyć własne szablony treningowe.

W treningach pomaga funkcja Zepp Coach wspomagana AI, a dodatkową motywacje dostarczą funkcja PeakBeats, która monitoruje wszystkie aktywności i określa efekt treningów, obciążenie i czas potrzebny do regeneracji. Wyniki można synchronizować z serwisami Strava, Adidas Runtastic, Google Fit i Apple Health.

Zegarek Amazfit Falcon może połączyć się przez Bluetooth z zaawansowanymi urządzeniami treningowymi, takimi jak pasy do pomiaru tętna i rowerowe mierniki mocy.

Nie brakuje oczywiście pomiarów zdrowotnych, w tym analizy snu, stresu i oddechu. Dodatkowe funkcje zapewnia też możliwość instalowania aplikacji stworzonych dla systemu Zepp OS, który zarządza zegarkiem.

Falcon sprawdzi się także jako pomoc dla turysty. Prosta funkcja bezmapowej nawigacji umożliwia powrót po zapisanym śladzie lub wędrówkę po wgranej z aplikacji trasie.

Akumulator o pojemności 500 mAh zapewni 14 dni pracy, a w trybie oszczędnym – nawet 30 dni.

