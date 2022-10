Amazfit Falcon jest już dostępny. To najlepszy zegarek marki

Premiery doczekał się najbardziej zaawansowany smart zegarek firmy Zepp Health – czyli Amazfit Falcon. Nowość robi dobre wrażenie solidną, tytanową konstrukcją, odpornością na trudne warunki i wieloma funkcjami, ale jej cena nie należy do niskich.

Zegarek Amazfit Falcon można najprościej opisać jako droższą, lepiej wyposażoną wersję turystycznego modelu T-Rex 2. Pod względem wyglądu i odporności nowość Zepp Health może konkurować z Garminami Fenix czy G-SHOCK-ami. Turystyczny charakter podkreślają wzmocnienia na kopercie i cztery, duże przyciski, które można obsługiwać w rękawicach.

Amazfit Falcon ma solidną kopertę ze stopu tytanu klasy lotniczej, a producent chwali się, że konstrukcja przeszła 15 testów militarnych MIL-STD, co gwarantuje m.in. wytrzymałość na temperatury od -40 do 70 stopni C, odporność na wstrząsy, wilgoć czy zasolenie. Wyświetlacz chroniony jest szafirowym szkłem. Koperta o wymiarach 49,45 x 47,2 x 12,95 mm zapewnia wodoszczelność na poziomie 20 ATM (200 m), z zegarkiem można więc nurkować. Jego ciężar to 64 g.

Wyświetlacz to matryca AMOLED o przekątnej 1,28 cala, rozdzielczości 416 x 416 i zagęszczeniu 326 ppi. Jasność ekranu sięga 1000 nitów, będzie więc czytelny w pełnym słońcu.

Za spodzie koperty znalazł się sześcioelementowy czujnik BioTracker 3.0, mierzący puls i nasycenie krwi tlenem. Amazfit Falcon wyposażony jest także w sześciosystemowe i dwuzakresowe pozycjonowanie GNSS, a łączność zapewnia Wi-Fi 2,4 GHz i Bluetooth 5.0 BLE.

Akumulator o pojemności 500 mAh w typowym profilu zastosowań pozwoli na 14 dni pracy, a w trybie oszczędnym – nawet 30 dni. Gdy jednak zostanie włączony GPS, czas pracy będzie się wahał między 21 a 50 godzinami.

Amazfit Falcon pozwala na skorzystanie ze 159 dyscyplin sportowych, w tym pływackich z użyciem pulsometru. W treningach pomaga funkcja Zepp Coach wspomagana AI. Wyniki można synchronizować z serwisami Strava, Adidas Runtastic, Google Fit i Apple Health. Funkcja PeakBeats monitoruje wszystkie aktywności i na podstawie zebranych wyników określa efekt treningów, obciążenie i czas potrzebny do regeneracji.

Podczas aktywności można też korzystać z funkcji nawigacji – wracać po zapisanym śladzie lub poruszać się po wgranej z aplikacji trasie. Nie zabrakło też funkcji zdrowotnych, w tym analizy snu, stresu i oddechu.

Wszystkim zarządza system Zepp OS, pozwalający na instalowanie dodatkowych aplikacji zewnętrznych.

Amazfit Falcon trafił już do sprzedaży w Amazonie. W Europie kosztuje 499,90 euro, czyli 2400 zł.

