Zegarki Amazfit z nową funkcją. Znajdziesz ją w aplikacji

Użytkownicy smart zegarków marki Amazfit już wkrótce będą mogli korzystać z nowej funkcji – synchronizacji z ekosystemem Adidas Runtastic. Na początek w najnowszych Amazfit GTR 4 i GTS 4, później też w pozostałych dostępnych modelach marki.

Firma Zepp Health nawiązała współpracę z firmą Adidas, dzięki czemu użytkownicy zegarków Amazfit wkrótce będą mogli synchronizować swoje dane treningowe z ekosystemem Adidas Runtastic.

Adidas Runtastic, a dawniej po prostu Runtastic, to popularna platforma cyfrowa, która umożliwia 182 milionom sportowców osiąganie celów fitness dzięki adaptacyjnym wskazówkom i funkcjom motywacyjnym. Jej API umożliwia bezpieczną synchronizację wybranych informacji o aktywności z zegarków do aplikacji Adidas Running. Teraz też wśród tych zegarków znajdą się produkty Amazfit.

Zakres danych, które będzie można zsynchronizować z zegarków Amazfit poprzez aplikację Zepp do Adidas Runtastic, obejmuje: dystans, czas trwania, tętno, prędkość, czas rozpoczęcia/zakończenia, a także inne informacje. Umożliwi to użytkownikom sprawdzenie swojego stanu fizycznego na smartwatchu lub opasce Amazfit, a jednocześnie dzielenie się swoją aktywnością online ze społecznością Runtastic na całym świecie. Po każdym treningu użytkownicy otrzymają również spersonalizowany raport sportowy w aplikacji Adidas Running, co ma pomóc ulepszeniach treningowych w przyszłości.

Oficjalne partnerstwo Zepp Health i Adidas Runtastic rozpoczyna się w czwartym kwartale 2022 roku. Wszystkie funkcje będą dostępne na początek w najnowszych modelach zegarków marki - w Amazfit GTR 4 i GTS 4. W późniejszym czasie producent zapewni dostępność tej funkcji dla innych smart zegarków Amazfit, wśród których powinien się też znaleźć widoczny na zdjęciu otwierającym Amazfit T-Rex 2.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl