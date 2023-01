Samsung podsumował 4Q2022. Zyski poleciały mocno w dół

Samsung opublikował wyniki finansowe za 4Q2022 oraz cały miniony rok. Koreańczycy odnotowali spadek zysków, co tłumaczą słabym popytem w warunkach globalnego spowolnienie gospodarczego.

Samsung Electronics ogłosił wyniki finansowe za czwarty kwartał 2022 roku oraz cały miniony rok obrachunkowy. Przez trzy miesiące firma wypracowała przychód w wysokości 70,46 bln wonów (57,3 mld dolarów). Był on o 7,97% niższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny Koreańczyków osiągnął wartość 4,31 bln wonów (3,5 mld dolarów). W tym przypadku spadek rok do roku to aż 69%. To najniższy zysk operacyjny od 8 lat. Samsung tłumaczy to słabym popytem w warunkach globalnego spowolnienia gospodarczego.

W całym 2022 roku przychód Samsunga wyniósł 302,23 bln wonów (246 mld USD), o 8% więcej niż w 2021 roku. Przełożyło się to na zysk operacyjny w wysokości 43,48 bln wonów (35,4 mld USD). To o 16% mniej niż rok wcześniej.

Słaby kwartał działu mobilnego

Łączny przychód działów Mobile eXperience oraz Networks wyniósł 26,90 bln wonów (21,9 mld dolarów). To o 7% mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Zysk operacyjny z kolei spadł o 36% rok do roku i o 47% kwartał do kwartału, do 1,70 bln wonów (1,4 mld USD).

Przychody i zyski Mobile eXperience spadły z powodu słabego popytu w segmentach urządzeń średniej i niskiej klasy. Sprzedaż flagowców utrzymała się na dobrym poziomie, zgodnym z oczekiwaniami. Dział Networks odnotował wzrost przychodów, głównie dzięki krajowemu popytowi na instalacje 5G i ekspansji w zagranicznych firmach.

Inne działy Samsunga

Rozczarowujące wyniki osiągnął dział pamięci koreańskiego producenta. Kwartalny przychód wyniósł tu 20,07 bln wonów (16,3 mld dolarów), a zysk operacyjny zaledwie 270 mld wonów (220 mln dolarów). Ten ostatni był aż o 97% niższy niż rok wcześniej. To efekt między innymi mniejszego popytu oraz spadku cen.

Wyniki finansowe pozostałych działów Samsung Electronics za 4Q2022 wyglądały tak:

SDC (wyświetlacze) – przychód 9,31 bln wonów (7,6 mld USD), zysk operacyjny 1,82 bln wonów (1,5 mld USD),

(7,6 mld USD), zysk operacyjny (1,5 mld USD), Visual Display i Digital Appliances – przychód 15,58 bln wonów (12,7 mld USD), strata operacyjna 60 mld wonów (prawie 50 mln USD).

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Samsung