Samsung szaleje. Kup telewizor i odbierz 2000 zł zwrotu

Samsung S95B z ekranem OLED to jeden z najlepszych telewizorów tego producenta. Teraz to przełomowe urządzenie można kupić taniej – ze zwrotem 2 tysięcy złotych w powracającej promocji cashback. Ofertą objęte są obie przekątne ekranu, czyli 55 i 65 cali.

Samsung S95B to najnowszy, a zarazem pierwszy po wielu latach telewizor tego producenta wykonany w technologii OLED. Ma liczne zalety, ale jego wysoka cena dotąd nie zachęcała do kupna. Samsung ułatwia to jednak w powracającej promocji cashback, czyli ze zwrotem 2 tys. zł.

Standardowo Samsung S95B w wersji 55 cali jest obecnie dostępny za 6999 zł, a wariant 65 cali oznacza wydatek 9949 zł. Ceny już trochę spadły, bo jeszcze w listopadzie w wynosiły one odpowiednio 7999 zł i 9999 zł. Nowa akcja jest więc naprawdę dobrą okazją, bo koszt zakupu mniejszego modelu spada poniżej 5 tys. zł. Tuż po wejściu na rynek obydwa modele kosztowały powyżej 10 tys. zł.

Jak skorzystać z promocji na telewizor Samsung S95B?

Aby skorzystać z promocji i otrzymać 2 tys. złotych zwrotu na konto wystarczy wykonać kilka kroków. Trochę trzeba się natrudzić, ale warto.

Po pierwsze trzeba kupić telewizor Samsung S95B w okresie od 30 stycznia do 12 marca 2023 roku w wybranej sieci sprzedaży: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Samsung Brand Stores oraz Audiocolor i samsung.pl.

Następnie należy pozostawić opinię o telewizorze na stronie promocyjnej, stronie sklepu, gdzie zakupiony został produkt lub na stronie przeglądarki cenowej. Opinia powinna zawierać min. 400 znaków, ocenę w skali od 1 do 5 oraz hasztag #PromocjaOLEDSamsung. Należy także zrobić zdjęcie lub zrzut ekranu pozostawionej opinii, które przydadzą się do późniejszej rejestracji.

W następnym kroku należy dokonać rejestracji na stronie https://promocjaoled.samsung.pl w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zakupu. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu, zdjęcie tabliczki z widocznym numerem seryjnym, zdjęcie pozostawionej opinii, zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania kartonowego oraz zdjęcie opakowania kartonowego pudełka z widocznym miejscem po wyciętym fragmencie.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot zostanie dokonany na podany numer rachunku bankowego.

Promocja trwa od 30 stycznia do 12 marca 2023 r. lub do wyczerpania puli telewizorów przeznaczonych do promocji.

Szczegółowe informacje o promocji dostępne są w regulaminie na stronie https://promocjaoled.samsung.pl.

Co ma fajnego Samsung OLED S95B?

Telewizor Samsung OLED S95B wykorzystuje rozwiązanie Samsung QD OLED, łączące matrycę OLED z technologią kropki kwantowej. Samoemisyjne piksele mają według producenta gwarantować głęboką czerń, czystą biel i szeroką paletę kolorów. Samsung chwali się też certyfikatem „Zweryfikowane przez PANTONE”, który oznacza, że ekran prawdziwie prezentuje 2030 barw PANTONE i 110 nowo dodanych odcieni tonu skóry.

Za przetwarzanie obrazu dba dodatkowo Neuronowy Procesor Quantum AI 4K, który optymalizuje kontrast i wysoką szczegółowość obrazu. Procesor wykorzystuje 20 sieci neuronowych i sztuczną inteligencję, aby dostarczyć możliwie najlepszą jakość niezależnie od rozdzielczości pliku źródłowego.

Dla graczy przewidziane jest rozwiązanie Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+ (do 120 Hz w 4K), zapewniający udoskonaloną dynamikę bez opóźnień i rozmyć, a także funkcje Panel Gracza i Ultra Szeroki Widok w Grach.

Samsung OLED S95B ma głośniki w systemie 2.2.2 z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. Nie brakuje też rozwiązań znanych z innych TV Samsunga: technologii Q-Symphony, która łączy moc i możliwości głośników telewizora i soundbara oraz funkcji Dźwięk Podążający za Obiektem, która śledząc akcję na ekranie, dodaje realizmu każdej dynamicznej scenie.

Zobacz: Bestia, nie telewizor, w dodatku w świetnej cenie. Samsung QE55QN91B - test

Zobacz: Samsung OLED do kupienia w Polsce w dwóch rozmiarach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Samsung

Źródło tekstu: Samsung, wł.