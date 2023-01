Samsung Galaxy S23 odsłania karty. Podstawowy model z dużą wadą

Już za chwilę, już za moment odbędzie się premiera smartfonów z serii Samsung Galaxy S23. Według plotek możemy tradycyjnie spodziewać się trzech modeli — zwykłego, Plus oraz Ultra. Ten pierwszy, co logiczne, będzie gorszy od pozostałych. Jednak może dziwić, że Koreańczycy zamierzają zastosować w nim dużo wolniejszy nośnik danych.

Z najnowszych plotek wynika, że podstawowy Samsung Galaxy S23 będzie wyposażony w dysk o pojemności 128 lub 256 GB. Szkoda, że ma to być nośnik w standardzie UFS 3.1 (w przypadku wersji 128 GB), który jest dużo wolniejszy od UFS 4.0, z którego będą korzystać pozostałe, wyższe modele, w tym wariant 256 GB.

Samsung's training materials are wrong (they often do),It is wrong for S23 series to adopt LPDDR5.

The truth is this: Samsung Galaxy S23 series all adopt LPDDR5X DRAM and UFS 4.0

The only exception is that the 128GB version of Galaxy S23 is UFS 3.1 flash memory pic.twitter.com/LEN3tN8Ue5