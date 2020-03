Xiaomi wskakuje na podium jako trzeci największy producent na świecie

Xiaomi odniósł wielki sukces, po raz pierwszy udało mu się wskoczyć na podium. Tymczasowo marka jest zatem trzecią największą na świecie.

Samsung na pierwszym miejscu, Apple na drugim, Xiaomi na trzecim, a Hauwei na czwartym. Tak póki co przedstawia się lista największych producentów na świecie. Ona jednak bardzo szybko się zmieni, ponieważ to statystyki za luty. Właśnie wtedy wszystkie chińskie marki straciły po około połowę swoich udziałów w rynku. Powód? Bardzo prosty - koronawirus. Dlaczego zatem Xiaomi wyprzedził ilościowo Huaweia? Dla Xiaomi głównym rynkiem nie są Chiny, ale Indie, które nie zostały ani trochę tak dotknięte koronawirusem jak Państwo Środka

Teraz jednak rynek chiński już się odbudowuje, a wirus dotarł do Europy. Możemy zatem spodziewać się szybkiego powrotu do poprzedniej formy przez Huaweia, Xiaomi oraz Oppo. Największe spadki teraz odczuje Apple (dla którego kluczowa jest Ameryka Północna oraz Chiny) i Samsung (który w Chinach czy Japonii jest marką śladową, natomiast w Europie bardzo popularną). Koronawirus w Europie tym bardziej popchnie Samsunga do walki z Xiaomi o Indie.

Źródło tekstu: gsmarena, wł