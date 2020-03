Xiaomi zarzuca projekt własnych układów mobilnych

Czasami z niektórych pomysłów trzeba się wycofać. Dokładnie to zamierza zrobić Xiaomi. Chiński producent zamierza zrezygnować z produkcji własnych układów mobilnych.

Niewiele osób pamięta, ale w 2017 roku Xiaomi zaprezentował zaprojektowany przez siebie układ mobilny Surge S1. Nie był on zbyt powalający nawet jak na swoje czasy, ale Xiaomi dumnie zapowiadał, że to początek podboju całkowicie nowej gałęzi rynku. Jednocześnie Chińczycy pokazali pierwszy i jedyny telefon, który kiedykolwiek działał dzięki temu układowi. Był nim Xiaomi MI 5C.

Rok później Xiaomi miał pokazać podczas targów MWC w Barcelonie swój kolejny układ - Surge S2. Nigdy jednak do tego nie doszło. To nie był jednak koniec przygody chińskiego producenta z układami. Prowadził on bowiem rozmowy z tajwańskim TSMC na temat ewentualnej produkcji nieokreślonego układu. Te rozmowy jednak też skończyły się bezowocnie. Teraz z kolei Xiaomi wycofuje się z tego pomysłu ostatecznie.

Źródło tekstu: gizmochina, wł