Polacy i smartfony: trwałość, cena i bateria najważniejsze

Czy Twój smartfon to Twój najlepszy przyjaciel, czy może tylko narzędzie? Nowe badanie pokazuje, że Polacy mają coraz większe oczekiwania wobec swoich telefonów. Nie chodzi już tylko o najnowsze funkcje, ale o trwałość, niezawodność i... cenę.

Badania przeprowadzone przez Xiaomi Polska we współpracy z agencją YOTTA ujawniają, że polscy konsumenci przy wyborze smartfonu kierują się przede wszystkim praktycznością. Niezawodność, dobry stosunek ceny do jakości oraz długi czas pracy na baterii to cechy, które Polacy cenią sobie najbardziej. Co ciekawe, badani rzadko wymieniają swoje urządzenia, co wskazuje na rosnące oczekiwania co do trwałości sprzętu.

Konsumenci stawiają na długowieczność

Prawie 40% badanych deklaruje, że decyduje się na zakup nowego smartfonu dopiero wtedy, gdy stary przestanie działać. Tendencja ta jest szczególnie widoczna wśród osób w wieku 18-54 lata. Jedynie 3% ankietowanych wymienia telefon co roku. Wyniki te sugerują, że Polacy oczekują, że ich smartfony będą im służyć przez lata, a nie tylko przez jeden sezon.

Cena wciąż ma znaczenie

Mimo że jakość i trwałość są priorytetem, cena pozostaje kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Ponad połowa respondentów jest gotowa wydać na nowy telefon od 500 do 1500 zł. Jednocześnie, cena została wskazana jako największa bariera przy wyborze smartfonu nowej marki, szczególnie wśród młodszych konsumentów.

Negatywne cechy smartfonów

Mimo ogólnego zadowolenia, badanie ujawniło pewne bolączki użytkowników smartfonów. Najczęściej wymienianym problemem jest słabnąca wydajność baterii wraz z upływem czasu (40%), co wskazuje na to, że Polacy intensywnie korzystają ze swoich urządzeń. Wśród kolejnych odpowiedzi znalazły się takie czynniki, jak podatność na uszkodzenia (14%), awaryjność po dłuższym czasie użytkowania (12%), oprogramowanie, np. brak ciągłego wsparcia i aktualizacji (11%), a także rozczarowujące parametry techniczne, w tym przede wszystkim niespełniający oczekiwań aparat (10%). Co ciekawe, aż 39% badanych nie potrafiło wskazać żadnej negatywnej cechy swojego telefonu. Może to świadczyć o rosnącej jakości dostępnych na rynku modeli.

Czas spędzany ze smartfonem

A jak często sięgamy po telefon? Dane pokazują, że spędzamy z nim sporo czasu. 30% badanych przyznaje, że korzysta ze smartfonu od 2 do 4 godzin dziennie, a kolejne 25% od 1 do 2 godzin. To oznacza, że ponad połowa Polaków spędza ze swoim telefonem co najmniej godzinę dziennie.

Xiaomi odpowiada na potrzeby Polaków

Oczekiwania polskich konsumentów wydają się pokrywać z ofertą Xiaomi, które kojarzy się badanym z dobrym stosunkiem ceny do jakości, długim czasem pracy na baterii oraz wysoką jakością zdjęć. Marka dosyć skutecznie trafia w potrzeby polskiego rynku, oferując smartfony, które są nie tylko funkcjonalne, ale także trwałe i przystępne cenowo.

Nadrzędną misją Xiaomi jest tworzenie technologii dostępnej dla każdego, tym samym łącząc w sobie wysoką jakość wykonania z atrakcyjna ceną. Wyniki badań społecznych pokazują, że Polacy przy wyborze smartfona cenią sobie przede wszystkim niezawodność. Dążymy do tego, aby wszyscy nasi użytkownicy mogli cieszyć się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi każdego dnia.

– skomentowała Oktawia Rączy, PR Manager w Xiaomi Polska

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi