Xiaomi 14T i 14 T Pro - wyciekły szczegóły specyfikacji

Francuskojęzyczny serwis Dealabs Magazine dotarł do pełnej specyfikacji nadchodzących smartfonów Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro. Te wariacje na temat Xiaomi 14 i 14 Pro zagoszczą w naszych sklepach już tej jesieni.

We Francji tylko jeden wariant pamięci — pewnie u nas podobnie

Xiaomi 14T będzie miał 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Kupimy go w kolorach czarny tytan, szary tytan i niebieski tytan. Cena wyniesie 649 euro, co przy obecnym kursie daje 2783 zł. Xiaomi 14T Pro będzie zaś miał 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. I w jego przypadku dostaniemy tytanowe odcienie niebieskiego, czarnego i szarego. Cena została ustalona na 899 euro, co daje 3854 zł.

No dobrze kotku, pokaż co masz w środku

Podstawowy Xiaomi 14T zaoferuje 6,67-calowy ekran AMOLED z adaptacyjnym odświeżaniem 144 Hz i rozdzielczością 2712 x 1220 pikseli. Jasność typowa to 700 nitów, 1600 nitów w trybie auto i 4000 nitów dla treści HDR. Sercem telefonu jest układ MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Nie zabrakło rzecz jasna łączności 5G, jest Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4. Bryła urządzenia ma bardzo smukłe wymiary 160,5 x 75,1 x 7,8 mm, a masa telefonu to 195 gramów. Dual SIM opierać będzie się nie tylko na kartach eSIM, dostajemy standardową, podwójną szufladkę na karty Nano-SIM.

Główny aparat ma czujnik Sony IMX906 o rozdzielczości 50 Mpix, o wielkości 1/1,56" i obiektyw o światłosile F/1.62 oraz ekwiwalencie ogniskowej 23 mm. Do tego dostajemy teleobiektyw o przybliżeniu 2,6x (odpowiednik 60 mm), z F/1.98 i zbierającą z niego światło matrycą 50 Mpix. Trzeci aparat to jednostka ultraszerokokątna (ekwiwalent 15 mm), z polem widzenia 120 stopni i matrycą 12 Mpix. Zwieńczeniem fonograficznego uzbrojenia jest przedni aparat 32 Mpix.

Xiaomi 14T Pro jest mocniejszy, ale też nieco grubszy

Wyświetlacz w wariancie Pro ma identyczne parametry, natomiast oprócz wspomnianej wyżej większej pamięci wewnętrznej (512 GB), dostajemy znacznie wydajniejszy chipset MediaTek Dimensity 9300+. W specyfikacji łączności pojawia się różnica w postaci obsługi Wi-Fi 7, mamy też pewność, że akumulator 5000 mAh będzie można tutaj ładować bezprzewodowo z mocą 50 W, nie znamy natomiast tego parametru dla 14T. Była urządzenia ma tę samą długość i szerokość, co w tańszym modelu, ale telefon jest nieco grubszy i cięższy, jego wymiary to 160,4 x 75,1 x 8,39 mm przy masie 209 gramów.

Tradycyjnie już większe gabaryty wynikają z lepszej specyfikacji aparatów. Główna jednostka 50 Mpix ma tutaj sensor Light Fusion 900 o wielkości 1/1.31". Ogniskowa i światłosiła są takie same, czyli ekwiwalent 23 mm i F/1.62, natomiast producent dodaje coś takiego jak "ekwiwalent optyczny" przybliżenia 2x. Na papierze identyczne są pozostałe aparaty, czyli 12 Mpix szerokokątny i 50 Mpix z przybliżeniem 2,6x. O ile jednak dla tego samego zoomu w 14T mamy hybrydowe przybliżenie (czyli w sumie cyfrowe) do 4x (100 mm), to w 14T Pro z tego samego sprzętu ma być to 5x (120 mm).

Zamieszanie z zoomami nie jest jednak nowe. Xiaomi 14 też udawał w domyślnych nastawach aparatu, że ma zoom 3x, tak naprawdę kadrując obraz z przybliżenia 2,6x. Z punktu widzenia jakości obrazu nie są to rozwiązania idealne, ale trzeba też oddać, że algorytmy przetwarzania obrazu w ostatnim czasie wyraźnie poprawiły się i wartości pośrednie przybliżeń są coraz bliższe tym optycznym.

PS. Jako zdjęcie okładkowe wstawiliśmy Xiaomi Redmi K70 Ultra — to na bazie tego modelu przeznaczonego na rynek azjatycki powstały europejskie modele Xiaomi 14T i 14T Pro.

A kiedy Xiaomi 15 i 15 Pro?

Premiera nowych flagowców Xiaomi odbędzie się w zbliżonym czasie to modeli 14T i 14T Pro. Sęk jednak w tym, że jedynie w Chinach. Spodziewana dostępność nowych Xiaomi 15 w Europie to okolice końca lutego, czyli okres targów Mobile World Congress w Barcelonie.

Zobacz: Xiaomi 15 Ultra z 24 GB RAM i dwuwarstwowym ekranem

Zobacz: Xiaomi 15 Ultra: fotograficzna elegancja szkła, ceramiki lub ekoskóry

