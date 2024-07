Xiaomi 15 Ultra z 24 GB RAM i dwuwarstwowym ekranem

Xiaomi pokonuje kolejne granice — w Xiaomi 15 Ultra dostaniemy aż 24 GB pamięci RAM, akumulator 6000 mAh i dwuwarstwowy ekran OLED.

Xiaomi 15 Ultra dopiero w 2025 roku, ale jest na co czekać

Xiaomi 15 i 15 Pro trafią do sprzedaży w Chinach natychmiast po premierze potężnych układów SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Będą one pierwszymi smartfonami uzbrojonymi w te procesory. Na najwyższy model w rodzinie, Xiaomi 15 Ultra, przyjdzie nam poczekać trochę dłużej, do wiosny 2025 roku. Prawdopodobnie zaprezentowany zostanie podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie i wtedy też spodziewana jest europejska premiera wszystkich 15-stek, podobnie jak miało to miejsce w tym roku z serią Xiaomi 14.

Dostawca sprawdzonych przecieków, Smart Pikaczu, opublikował wpis z ekscytującymi szczegółami dotyczącymi Xiaomi 15 Ultra. Wygląda na to, że jest na co czekać. Spodziewać możemy się wyświetlacza 2K wykonanego w technologii dwuwarstwowego OLED-u. Jako pierwszy rozwiązanie to zastosował Honor w modelu Magic 6 Ultimate, a ostatnio dużo hałasu wokół niego zrobił Apple w swoich iPadach Pro z procesorami Apple M4.

Nie należy spodziewać się, że Xiaomi 15 Ultra będzie smukły lub lekki. Akumulator będzie miał pojemność minimum 6000 mAh, co może być jedynym sposobem na sprostanie apetytowi nowego chipsetu. Z kolei do nawet najbardziej wymagających operacji najzupełniej powinny wystarczyć aż 24 GB pamięci RAM.

Tajemnicą są natomiast wciąż kwestie zastosowanych aparatów fotograficznych. To właśnie seria Ultra jest wizytówką chińskiego producenta w kwestii fotografii, a współpraca z firmą Leica zaowocowała spektakularnymi efektami, klasy tych z epoki Huaweia P30 Pro.

Dostępność w Polsce

Polski rynek nie jest klasyfikowany przez Xiaomi jako obiecujący pod względem sprzedaży smartfonów serii Ultra. Producent nie wprowadza ich u nas w ogóle lub dostarcza jedynie małe partie. Chociaż Xiaomi 14 Ultra miał być dostępny pierwotnie w Polsce jedynie w symbolicznych ilościach, wygląda na to, że coś się zmieniło i telefon wciąż można dostać od ręki w sklepach.

