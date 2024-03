Xiaomi 14 – miał być luksus, a wyszła fuszerka (test)

Testujemy Xiaomi 14, czyli nowego flagowca chińskiego producenta z wyjątkowym aparatem.

Xiaomi 14 to nowy flagowy smartfon w ofercie chińskiego producenta. Urządzenie może się pochwalić wydajnymi podzespołami oraz wyjątkowym aparatem zamkniętymi w kompaktowej obudowie. Wszystko to może być nasze za jedyne 4799 zł.

październik 2023 193 g, 8.2 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) - 50 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix + 32 Mpix 6.36" - AMOLED (1200 x 2670 px, 460 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,30 GHz Android v.14.0 4610 mAh, USB-C

Wygląd i wykonanie

Nowy flagowiec Xiaomi prezentuje się bardzo klasycznie. Producent nie zdecydował się na żadne ekstrawaganckie ozdobniki, dzięki czemu całość wygląda uniwersalnie i elegancko. Urządzenie zdecydowanie może się podobać, a już na pewno nie ma czym do siebie zrazić.



Z przodu dominuje wyświetlacz. Jest płaski i otoczony wąską ramką. Odcina się od niego wyłącznie niewielki otwór aparatu pośrodku górnej krawędzi. Znajdziemy tu także optyczny skaner linii papilarnych zintegrowany z ekranem.



Tył telefonu jest błyszczący i pozbawiony ozdobników, natomiast wyłamuje się z niego wyspa aparatu. Producent nie próbował nadać jej żadnej nietypowej formy, więc zieje do nas jedynie wielki czarny kwadrat o komicznych wręcz proporcjach. Olbrzymie rozmiary kamerki są jednak uzasadnione, biorąc pod uwagę parametry kamerki.

Jakość wykonania telefonu to temat nieco problematyczny. Z jednej strony obudowę wykonano z połączenia szkła Gorilla Glass Victus i aluminium, a spasowanie elementów wydaje się bez zarzutu. Ba, mamy nawet wodoodporność na poziomie IP68. Z drugiej, wystarczyły dwa tygodnie, by na pleckach pojawiły się widoczne gołym okiem rysy, a parujący obiektyw aparatu stawia pod znakiem zapytania skuteczność stosowanych uszczelnień. W telefonie za blisko 5000 zł takie potknięcia nie mają prawa mieć miejsca.



Xiaomi 14 to przedstawiciel wymierającego gatunku kompaktowych flagowców. Urządzenie bez problemu daje się obsługiwać jedną ręką, a w dłoni leży pewnie i komfortowo.

Wyświetlacz

Xiaomi wyposażono w wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,36” o rozdzielczości 1200 x 2670, co daje zagęszczenie pikseli na poziomie ok. 460 PPI. Maksymalna częstotliwość odświeżania to 120 Hz.

Jasność

maksymalna Temperatura

bieli Kontrast Pokrycie

gamutów Błąd ΔE Auto: 545 cd/m²

Ręcznie: 510 cd/m² Oryginalny Kolor PRO: 7159K

Oryginalny: 6585K n/d Oryginalny Kolor PRO / Nasycone

sRGB: 95,8% / 100%

Adobe RGB: 67,6% / 92,6%

DCI-P3: 70,2% / 98,7% Oryginalny Kolor PRO / sRGB

Średni: 1 / 1,26

Maksymalny: 5,06 / 4,64

Profil domyślny: Oryginalny Kolor PRO

Zastosowany ekran ma dobre parametry. W szczególności na pochwałę zasługuje odwzorowanie kolorów. Pokrycie szerokich gamutów Adobe RGB i DCI-P3 w wybranych trybach kolorystycznych przekracza 90 procent, co jest bardzo dobrym rezultatem. Przytłaczać może jedynie liczba wspomnianych profili, których – w mojej ocenie – jest stanowczo zbyt dużo i nie wnoszą nic swoją obecnością.

Jasność maksymalna według producenta potrafi sięgnąć 3000 nitów. Nie udało nam się wymusić takich wartości w toku testów, jednak czytelność w jasnym słońcu pozostaje bez zarzutu.

Interfejs i funkcjonalność

Xiaomi 14 pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką HyperOS. Producent obiecał już, że telefon otrzyma cztery duże aktualizacje systemu i dodatkowy rok łatek bezpieczeństwa.

Sam system to po prostu MIUI pod inną nazwą ze wszystkimi tego konsekwencjami. Interfejs oferuje masę dodatkowej funkcjonalności i opcje personalizacji, których nie znajdziemy w „czystym” Androidzie. Niestety ilość niekoniecznie idzie tutaj w parze z jakością. Interfejs w wielu miejscach sprawia wrażenie nieprzemyślanego, a fabryczne aplikacje naszpikowane są dodatkami, o które absolutnie nikt nie prosił. Przykładowo, odtwarzacz wideo na siłę próbuje udawać TikToka i taką funkcjonalność próbuje wysuwać na pierwszy plan.

System sprawia wrażenie zaśmieconego i to zanim uwzględnimy reklamy. W przeciwieństwie do tańszych telefonów producenta, nie znajdziemy tu reklam na poziomie systemu, ale w aplikacjach systemowych jest ich całkiem sporo. Możemy się ich pozbyć, np. blokując uprawnienia do powiadomień lub zastępując domyślne programy alternatywami ze Sklepu Play. Tak czy inaczej doprowadzenie HyperOS do używalnego stanu wymaga trochę pracy, a kontakt z systemem pozostawia po sobie niesmak.



Telefon obsługuje łączność 5G, posiada miejsce na dwie karty nanoSIM oraz obsługuje eSIM. Pozostałe funkcje łączności obejmują Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC oraz port podczerwieni. Możemy także skorzystać z szybkiej łączności przewodowej w standardzie USB-C 3.2 Gen. 1.

Podzespoły i wydajność

Sercem Xiaomi 14 jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Oprócz tego znajdziemy tu układ graficzny Adreno 750 oraz – w otrzymanym przez nas do testów egzemplarzu – 16 GB RAM i 512 GB pamięci UFS 4.0.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Asus ROG Phone 8 Pro 2167000 2309 7314 3296 ASUS Zenfone 10 1597632 2037 5625 2108 Honor Magic5 Pro 1482913 1931 5171 2014 iPhone 15 1456386 2547 6396 - iPhone 15 Pro 1497968 2910 7305 - Motorola Edge 40 745703 1113 3608 202,4 Motorola Edge 40 Neo 526405 1049 2544 185 Motorola Edge 40 Pro - 2001 5344 2040 Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 1752 Nubia Redmagic 8 Pro 1563376 - 5132 1989 Nubia Redmagic 8S Pro 1644584 - 5124 2027 Nubia Redmagic 9 Pro 2152931 2271 7190 3152 OnePlus 12 1999690 2192 6648 3138 OnePlus Nord 3 1041870 1570 4301 990,8 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G - 889 2036 59,4 OnePlus Open 1541410 1982 5280 2051 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 115 Samsung Galaxy S23 Ultra - 1980 5202 2027 Samsung Galaxy S24 Ultra 1950701 2310 7201 3193 Samsung Galaxy Z Flip5 1332225 - - - Samsung Galaxy Z Fold5 1486849 2008 5249 2095 Sony Xperia 1 V 1280111 2021 5250 1981 Xiaomi 13 - 1951 5277 2063 Xiaomi 13 Pro - 2004 5194 2054 Xiaomi 13T Pro 1502016 1925 4630 1732 Xiaomi 14 2024302 2143 6909 3179 Xiaomi Poco F5 Pro 1295589 - 4007 1732



Bohater testu to prawdziwa rakieta. W testach wydajności urządzenie zanotowało niemal rekordowe wyniki, porównywalne z telefonami gamingowymi. Do tego Xiaomi 14 charakteryzuje się dobrą kulturą pracy. Co prawda pod długotrwałym obciążeniem temperatura obudowy wzrosła bardzo wyraźnie, jednak urządzenie zachowało pełną wydajność dużo dłużej niż lwia część konkurentów. Jest to tym bardziej imponujące, że w tutejszej niewielkiej obudowie nie ma dużo miejsca na rozbudowany układ chłodzenia.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Asus ROG Phone 8 Pro 5242 92,70% 6035 9488 63,5 ASUS Zenfone 10 Maxed out 45,80% 397800,00% 7703 46,8 Honor Magic5 Pro 3663 35,20% 430100,00% 7426 47 iPhone 15 2932 78,50% 251100,00% 5435 43,7 iPhone 15 Pro 3172 64,40% 291000,00% 6255 46,8 Motorola Edge 40 1267 99,10% 127700,00% 2958 47,5 Motorola Edge 40 Neo 699 99,20% 81260,00% 1551 49,8 Motorola Edge 40 Pro 3645 80,30% 432400,00% 7333 47,3 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 Nubia Redmagic 8 Pro 3690 98,00% 4293 7353 41 Nubia Redmagic 8S Pro 3783 97,60% 4531 7823 42 Nubia Redmagic 9 Pro 5238 98,40% 6018 9562 43 OnePlus 12 4931 55,80% 5638 8910 48 OnePlus Nord 3 2393 56,20% 2737 4666 45,6 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 1217 99,60% 507,8 1172 42,2 OnePlus Open 3707 66,40% 4440 6477 49,5 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Samsung Galaxy S23 Ultra 3845 67,30% 4560 7616 46,2 Samsung Galaxy S24 Ultra 5073 57,40% 5762 9436 47,8 Samsung Galaxy Z Flip5 - - 4517 6274 - Samsung Galaxy Z Fold5 3720 52,70% 3894 3726 48,4 Sony Xperia 1 V 3649 56,40% 4371 7378 46,9 Xiaomi 13 3652 95,10% 4184 7092 45,5 Xiaomi 13 Pro 3779 97,80% 4402 7529 49,5 Xiaomi 13T Pro 3451 84,50% 4044 6515 52,5 Xiaomi 14 5032 75,30% 5560 8903 51,5 Xiaomi Poco F5 Pro 2150 66,30% 3299 6022 44



Aparat

Jednym z głównych atutów Xiaomi 14 jest potrójny aparat opracowany wspólnie z firmą Leica. Składają się na niego trzy moduły o rozdzielczości 50 Mpix. Główna jednostka bazuje na dużym sensorze w rozmiarze 1/1,31” i szerokokątnym obiektywie f/1.6. Do tego dostajemy moduł ultraszerokokątny z kątem widzenia rzędu 115 stopni oraz tele o ekwiwalencie ogniskowej 75 mm.



Zdjęcia wykonane telefonem prezentują się fenomenalnie. Znajdziemy tutaj doskonałe odwzorowanie detali, bez nadmiernego wyostrzania, szeroki zakres dynamiki oraz bardzo atrakcyjne kolory. Mamy tu dwa profile kolorystyczne opracowane wspólnie z firmą Leica. Obydwa charakteryzują się stosunkowo wysokim kontrastem, co nie każdemu przypadnie do gustu. Osobiście jednak jestem pod olbrzymim i bardzo pozytywnym wrażeniem kadrów, które potrafił wygenerować flagowiec Xiaomi.

Główny aparat

Szczególnie zaimponował mi tutejszy tryb makro, wykorzystujący moduł tele. Uzyskane z jego pomocą zdjęcia prezentują się bardzo efektownie, w czym spory udział ma prześliczne rozmycie tła. Przede wszystkim jednak trzymają wysoki poziom techniczny.

Aparat ultraszerokokątny

Po zmroku spadek jakości obrazu daje się we znaki wyłącznie w przypadku modułu ultraszerokokątnego, jednak nawet tutaj jest on skromny i nie przeszkadza w uzyskaniu atrakcyjnie wyglądającego zdjęcia. W przypadku fotografii nocnych uciążliwa może się natomiast okazać tendencją do podbijania kontrastu i gubienia detali w zacienionych fragmentach kadru. Ten problem jest z kolei widoczny szczególnie w przypadku teleobiektywu.

Aparat tele

Żeby jednak nie było zbyt różowo, aparat w Xiaomi 14 ma kilka poważnych wad konstrukcyjnych. Po pierwsze, główny moduł nie jest szczelny i dostaje się do niego wilgoć. W określonych warunkach może to powodować zaparowanie obiektywu i bynajmniej nie jest to problem czysto teoretyczny – podczas testów wielokrotnie musieliśmy walczyć z mgiełką, która pojawiała się np. podczas nagrywania w 4K.

Drugi problem objawia się natomiast podczas wykonywania zdjęć głównym modułem w pełnej rozdzielczości 50 Mpix. Wszystkie takie fotografie są częściowo rozmyte, co sugeruje kłopoty z czasem odczytu danych z sensora i – jak przypuszczam – wibracjami potwierdzającymi wciśnięcie migawki. Teoretycznie nie jest to koniec świata, jednak taka wpadka w telefonie tej klasy miejsca mieć nie powinna.

Zdjęcia wykonane przednim aparatem o rozdzielczości 32 Mpix prezentują się dobrze. Nie obraziłbym się, gdyby były nieco bardziej szczegółowe, jednak jest to jedna z nielicznych rzeczy, do których mogę się tutaj przyczepić. No, może jeszcze do braku autofokusu.

Aparat przedni

Xiaomi 14 nagrywa wideo w rozdzielczości maksymalnie 8k przy 24 kl./s., jednak w praktyce najwyższa w pełni funkcjonalna rozdzielczość to 4k przy 60 kl./s. Jakość nagrań jest przyzwoita. Wideo charakteryzuje się niezłą szczegółowością i skuteczną stabilizacją obrazu. Nie jest to może najlepszy smartfon dla filmowców w swojej klasie, ale na pewno nie daje powodów do narzekania.

Bateria

Xiaomi 14 wyposażony został w akumulator o pojemności 4610 mAh. Według naszych pomiarów i obserwacji powinno to spokojnie wystarczyć na cały dzień średnio intensywnej pracy, a sam telefon radzi sobie nieco lepiej od rywali o zbliżonych gabarytach.

Telefon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe mocą 90 W. Kompatybilną ładowarkę znajdziemy w zestawie. Do tego mamy do dyspozycji szybkie ładowanie bezprzewodowe mocą 50 W.

Podsumowanie

Xiaomi 14 to telefon o olbrzymich ambicjach, który w kilku kategoriach wypada absolutnie fenomenalnie. Dotyczy to szczególnie wysokiej wydajności przy zachowaniu dobrej kultury pracy oraz aparatu robiącego spektuakularne zdjęcia. Problem w tym, że jest to tylko jedna strona medalu. Po drugiej mamy telefon z łatwo rysującą się obudową, zaśmieconym oprogramowaniem i aparatem obarczonym nie jedną, a dwiema wadami konstrukcyjnymi, które udało się nam zidentyfikować podczas niecałego miesiąca testów.



Jasne, można na to wszystko przymknąć oko, ale nie w smartfonie, za który trzeba zapłacić 4799 zł. W segmencie premium konkurencja postawiła poprzeczkę bardzo wysoko. Nie wystarczy, że Xiaomi 14 w kilku kategoriach przebija konkurencję. Za te pieniądze można oczekiwać telefonu dopracowanego na każdym froncie, a niestety pod tym względem chiński flagowiec pozostawia dużo do życzenia.

Ocena końcowa: 6/10

Plusy:

Rekordowo wysoka wydajność

Dobra kultura pracy

Rewelacyjna jakość zdjęć z wbudowanego aparatu

Kompaktowe gabaryty

Długi czas pracy na baterii

Wyświetlacz o bardzo dobrych parametrach

Szybka ładowarka w zestawie

Minusy:

Zaśmiecone, przeładowane zbędnymi dodatkami oprogramowanie

Łatwo rysująca się obudowa

Nieszczelny, parujący główny aparat

Rozmyte zdjęcia w pełnej rozdzielczości

Smartfona do testów udostępniła firma Xiaomi.

Źródło zdjęć: własne