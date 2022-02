Wyniki T-Mobile Polska za rok 2021. Magentowi chwalą się samymi wzrostami

T-Mobile Polska podał wyniki finansowe i operacyjne za 2021 rok. Operator szczyci się, że osiągnął wzrost wszystkich kluczowych wskaźników finansowych, zwiększył też liczbę klientów i utrzymał niski współczynnik odejść. Rośnie zainteresowanie 5G.

Jako swoje najważniejsze osiągnięcie w roku 2021 T-Mobile Polska wymienia:

wzrost zysku EBTDA AL o 4,6% , do czego miała się przyczynić poprawa kluczowych czynników operacyjnych,

, do czego miała się przyczynić poprawa kluczowych czynników operacyjnych, zwiększenie bazy klientów o 344 tysiące , w tym wyraźny wzrost bazy klientów kontraktowych,

, w tym wyraźny wzrost bazy klientów kontraktowych, wzrost przychodów , mimo negatywnego wpływu regulacji międzyoperatorskich oraz przeniesienia ruchu tranzytowego poza struktury T-Mobile Polska,

, mimo negatywnego wpływu regulacji międzyoperatorskich oraz przeniesienia ruchu tranzytowego poza struktury T-Mobile Polska, utrzymanie współczynnika odejść (churn) w segmencie kontraktowym na poziomie 0,7% w skali całego roku,

(churn) w segmencie kontraktowym na poziomie 0,7% w skali całego roku, poprawę trendów rynkowych w drugiej połowie roku, której efekty widać szczególnie w czwartym kwartale w postaci wzrostu przychodów o 7% (r/r) oraz zysku EBITDA AL o 5,1% (r/r).

T-Mobile Polska: wzrost przychodów, większa liczba klientów

W roku 2021 T-Mobile Polska wypracował wzrost przychodów i poprawił wynik EBITDA AL. W samym czwartym kwartale operator zwiększył przychody o 7% (r/r) oraz zysk EBITDA AL o 5,1% (r/r).

W skali całego roku przełożyło się to na osiągnięcie przychodu w kwocie 6,5 mld PLN, wyższej o 0,9% od wyniku z roku poprzedniego, a zysk EBITDA AL w tym czasie zwiększył się o 4,6%, osiągając poziom 1,76 mld PLN.

Operator podkreśla, że wzrost przychodów udało się wypracować mimo negatywnego wpływu przeniesienia ruchu transferowego do dedykowanej spółki Grupy DT (efekt widoczny w pierwszej połowie roku) oraz regulacji stawek MTR i FTR w łącznej wysokości ok. (-) 200 mln zł.

W swoim podsumowaniu T-Mobile przypomina też, że w całym 2021 r. T-Mobile był operatorem, który w procesie przenoszenia numerów utracił najmniejszą liczbę klientów ze wszystkich operatorów infrastrukturalnych, a w samym czwartym kwartale zajął pierwsze miejsce zestawienia, jako jedyny z nich notując pozytywny bilans przenośności numerów.

Zobacz: Przenoszenie numerów w 2021 roku: Orange i T-Mobile na plusie, Plus i Play na minusie

Na przestrzeni całego roku T-Mobile utrzymywał wskaźnik odejść klientów kontraktowych churn na poziomie 0,7%. W efekcie pod koniec 2021 r. T-Mobile Polska przekroczył liczbę 11,5 mln klientów, co stanowi wzrost o 344 tysiące w porównaniu do poprzedniego okresu.

Coraz więcej klientów wybierało ofertę konwergentną operatora, co przełożyło się na zwiększenie bazy klientów usług światłowodowych do blisko 70 tysięcy użytkowników. Zasięg oferty światłowodowej T-Mobile jest obecnie drugim co do wielkości w Polsce i obejmuje ok. 4,7 mln gospodarstw domowych.

Telefony 5G coraz popularniejsze

Według T-Mobile wyniki sprzedażowe telefonów 5G pokazują, że Polacy coraz chętniej sięgają po tę technologię. W trzecim kwartale smartfony kompatybilne z 5G stanowiły 30 proc. telefonów wybieranych przez klientów T-Mobile, a w czwartym kwartale było to już ponad 40 proc. W 2022 r. liczby te mają jeszcze większą dynamikę wzrostu, w styczniu tego roku taryfy 5G wybiera już blisko 70% klientów T-Mobile.

Wzrost w segmencie biznesowym

W 2021 roku została zakończona budowa data center Szlachecka B w Warszawie, które jest już szóstym takim obiektem operatora. Nowe centrum danych, o powierzchni kolokacyjnej przekraczającej 1700 m2, spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa i oferuje połączenie z innymi lokalizacjami T-Mobile łączem Ethernet o prędkości 400 Gbit/s.

Wśród produktów cybersecurity ogromnym powodzeniem cieszyło się autorskie rozwiązanie Cyber Guard, gwarantujące bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Jego sprzedaż wzrosła o 35% w porównaniu do roku 2020.

Wśród nowych kontraktów, zawartych w minionym roku, do największych należą te podpisane z Polską Spółką Gazownictwa, Narodowym Bankiem Polskim czy Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych.

Operator kontynuował zapowiedziany już w 2020 r. proces zastępowania starszej sieci 3G nowymi technologiami 4G oraz 5G. W sierpniu T‑Mobile zakończył wielomiesięczny proces wyłączania sieci trzeciej generacji działającej na częstotliwości 2100 MHz, a kolejnym krokiem w tym obszarze stało się przygotowanie do pilotażowego wyłączenia 3G na częstotliwości 900 MHz, zaplanowanego na lata 2022-2023. Jednocześnie prowadził rozbudowę zasięgu sieci piątej generacji, by na koniec roku osiągnąć 3,5 tysiąca stacji i pokrycie terytorium kraju na poziomie 30% populacji.

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie 1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln 2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln 3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln 4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln 1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln 2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln 3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln 4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln 1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229 mln 2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln 3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln 4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln 1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln 2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln 3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln 4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln 1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln 2Q19 7,374 mln 3,495 mln 10,869 mln 3Q19 7,434 mln 3,474 mln 10,908 mln 4Q19 7,504 mln 3,450 mln 10,954 mln 1Q20 7,530 mln 3,452 mln 10,982 mln 2Q20 7,560 mln 3,461 mln 11,021 mln 3Q20 7,581 mln 3.490 mln 11.071 mln 4Q20 7,624 mln 3,574 mln 11,198 mln 1Q21 7,652 mln 3,554 mln 11,205 mln 2Q21 7,668 mln 3,602 mln 11,290 mln 3Q21 7,748 mln 3,677 mln 11,425 mln 4Q21 7,827 mln 3,715 mln 11,542 mln

Przychód EBIDTA/EBITDA AL Marża EBIDTA/EBITDA AL 1Q15 1,602 mld zł 544,1 mln zł 34,0% 2Q15 1,574 mld zł 592,7 mln zł 37,7% 3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1% 4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5% 1Q16 1,649 mld zł 524,8 mln zł 31,7% 2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2% 3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5% 4Q16 1,687 mld zł 586,716 mln zł 34,8% 1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5% 2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9% 3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3% 4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2% 1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6% 2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4% 3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8% 4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6% 1Q19 1,496 mld zł 473/398 mln zł 31,6/26,4% 2Q19 1,565 mld zł 505/427 mln zł 32,2/27,3% 3Q19 1,612 mld zł 501/423 mln zł 31,1/26,3% 4Q19 1,716 mld zł 473/400 mln zł 27,6/23,3% 1Q20 1,557 mld zł 484/414 mln zł 31,1/26,7% 2Q20 1,618 mld zł 509/435 mln zł 31,5/27,0% 3Q20 1,621 mld zł -/433 mln zł -/26,7% 4Q20 1,660 mld zł -/396 mln zł* -/23,9%* 1Q21 1,550 mld zł -/432 mln zł -/27,9% 2Q21 1,580 mld zł -/453 mln zł -/28,7% 3Q21 1,611 mld zł -/456 mln zł -/28,3% 4Q21 - - -



Źródło zdjęć: Shutterstock, infografiki T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile Polska