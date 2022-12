Afera światłowodowa. Domagają się od Nexery 44,5 mln zł

Gliwicka spółka Wasko złożyła pozew przeciwko operatorowi Nexera. Kwota jest niemała – łącznie z ustawowymi odsetkami wynosi 44,5 mln zł. Firma skarży się na Nexerę za zaniżenie należnego wynagrodzenia, a sprawa dotyczy budowy światłowodu w programie POPC, realizowanej z funduszy Unii Europejskiej.

Firma Wasko to giełdowa spółka informatyczna, która była wykonawcą infrastruktury dla hurtowego operatora Nexera, jednego z większych uczestników programu rozbudowy internetu światłowodowego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Program ten zakłada wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do internetu szerokopasmowego.

Spółka Wasko poinformowała o pozwie w oficjalnym raporcie bieżącym dla Komisji Nadzoru Finansowego, w którym wspomina o „opóźnieniu w transakcjach handlowych”. Firma domaga się w pozwie wydania spółce Nexera nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Potem wyjaśnia bardziej szczegółowo:

Pozew złożony został w związku ze znacznym zaniżeniem wynagrodzenia należnego Spółce, w ramach realizacji umów dot. projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 (…) o podpisaniu których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2017 z dn. 13.07.2017 r.

Przedmiotem umów była realizacja przez Wasko budowy sieci szerokopasmowej w technologii światłowodowej. Firma podjęła się zaprojektowania i budowy połączenia światłowodowego, podłączenie jednostek oświatowych, a także budowę sieci rozdzielczej i abonenckiej przeznaczonej do świadczenia usług dostępu szerokopasmowego dla odbiorców końcowych. Wszystkie te prace realizowane były dla Nexery, uczestniczyły w nich też spółki celowe Infracapital i Nokii.

Nexera odrzuca te zarzuty, przekonując, że nie ma podstaw do roszczenia. Spory obydwu spółek ciągną się już co najmniej od 2019 roku, gdy to Nexera nałożyła na Wasko karę ponad 8,5 mln zł za opóźnienia w budowie sieci POPC. Spółka broniła się wówczas, że opóźnienia wynikają z przyczyn niezależnych. Później firmy zawarły jednak ugodę, a Nexera warunkowo odstąpiła od kary. Z dzisiejszego komunikatu Wasko wynika, że chodzi o te same umowy z 2017 roku o wartości 132 mln zł.

Operator Nexera chwalił się wielokrotnie swoim osiągnięciami w rozbudowie światłowodu POPC. W 2021 roku firma podpisała z konsorcjum banków umowę kredytową na łączną kwotę ponad 1 mld zł, a rok zakończyła zasięgiem obejmującym 280 tys. gospodarstw domowych w 2500 miejscowościach. Bieżący rok podsumuje zapewne o wiele większymi liczbami.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Wasko, Nexera, PAP, Puls Biznesu