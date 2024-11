W Play drożej. Wyniki po 3Q2024

Zarząd P4, spółki należącej do francuskiej Grupy Iliad opublikował wyniki finansowe Play za III kwartał 2024 roku.

Play w III kwartale: Uciekają klienci na kartę

III kwartał 2024 roku sieć Play zakończyła z 13,318 mln klientów usług mobilnych, co oznacza z jednej strony wzrost rok do roku o 289 tys., ale też wyraźne wyhamowanie w stosunku do dynamiki w II kwartale. Na koniec czerwca sieć chwaliła się 129 tys. na plusie, tym razem wzrost wyniósł jedynie 17 tys.

Jest to efekt odpływu klientów z ofert na kartę (-41 tys.), co może wskazywać, że w sezonie wakacyjnym lepsze oferty promocyjne mieli konkurenci. Szczęśliwie dla sieci spadki zasypał stabilny wzrost w postpaidzie.

Średnia cena usług w górę o aż 7,2%

Udało się przy tym zachować wzrost przychodów z usług mobilnych o aż 10% rok-do-roku, co przełożyło się na średnie ARPU z klienta w wysokości 32,6 zł, względem 30,4 na koniec 3Q2023 (wzrost o 7,2%). Wygląda na to, że tanio już było i oferta Play zaczęła drożeć. Przychody z segmentu mobilnego osiągnęły 1,302 mld zł i jak twierdzi Play to historyczny rekord.

Na plusie był też dział usług stacjonarnych i dla domu (w tym dawne włości UPC), który osiągnął 513 mln zł, względem 510 mln przed kwartałem oraz połączeń międzyoperatorskich i innych usług (jak np. M2M) - z 301 do 330 mln zł. Co ciekawe, bardzo dużą zapaść w III kwartale miały przychody ze sprzedaży urządzeń (telefonów, modemów, etc.), bo aż o 10% rok-do-roku i spadły one do najniższego poziomu odnotowanego w ostatnich 12 mies.

Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDAaL) spadł względem II kwartału do 1,015 mld zł (1,045 mld zł przed kwartałem), skurczyła się też marża EBITDAaL z 41,7% do 39,5%.

W dalszym ciągu Play utrzymuje pozycję lidera w przenoszeniu numerów, choć nie są to już bilanse sprzed lat - 11 841 numerów na plusie.

Trwa dalsza rozbudowa nadajników

W okresie wakacyjnym Play wybudował 199 nowych stacji bazowych, kończąc kwartał liczbą 12 106 nadajników. Pokrycie 5G to obecnie 70% populacji kraju. Z kolei Internet światłowodowy i jego pochodne od początku roku zwiększył zasięg o 232 tys. gospodarstw domowych.

