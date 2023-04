Powstaje rejestr PESEL. Nikt nie wyrobi za ciebie duplikatu karty SIM

Rząd jest coraz bliższy wprowadzenia nowej broni przeciwko pladze kradzieży tożsamości. Od września ruszy nowy rejestr PESEL, w którym każdy będzie mógł zgłosić zastrzeżenie, że nie chce zaciągać zobowiązań finansowych.

Wczoraj Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy, dzięki której ma się poprawić bezpieczeństwo obywateli narażonych na kradzieże tożsamości. Podszywanie się oszustów pod inną osobą i zaciąganie w jej imieniu zobowiązań finansowych lub prawnych to problem, który stał się w ostatnich latach prawdziwą plagą. Przestępcy różnymi sposobami wykradają dane osobowe swoich ofiar, co pozwala im zaciągać kredyty, a także na przykład – wyrabiać duplikaty kart SIM. To z kolei otwiera furtki do kolejnych przestępstw.

Zobacz: mObywatel z cenną nowością. Uchroni cię przed tragedią

Już wkrótce Polacy będą mogli zgłosić zastrzeżenie, że nie chcą zaciągać zobowiązań finansowych. Instytucje finansowe będą weryfikować ten fakt przed udzieleniem np. pożyczki. Rejestr zawierający zastrzeżone numery PESEL zostanie wdrożony już we wrześniu.

Rząd rozpoczął prace nad tym projektem w 2022 roku, więc plany dotyczące bazy PESELi możliwości zastrzeżenia numeru nie są niczym nowym. Przyjęcie projektu oznacza jednak, że prace nad nowelizacją prawa dobiegają końca, a wkrótce powinien zając się nią Sejm.

Każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL, dzięki czemu zabezpieczy się przed nieuzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z niektórych umów (m.in. zbycia nieruchomości, kredytu, pożyczki czy leasingu). Zastrzeżenia będzie można dokonać w aplikacji mObywatel, ale też w urzędzie, w którym zgłaszasz np. utratę dowodu osobistego

– wyjaśnia Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Skorzystanie przez obywatela z nowej usługi wywoła konsekwencje prawne. Banki i inne instytucje finansowe będą miały obowiązek weryfikować, czy osoba biorąca kredyt czy pożyczkę nie dokonała zastrzeżenia w bazie PESEL. Najwygodniejszym i najszybszym narzędziem do zastrzeżenia swoich danych będzie aplikacja mObywatel, dzięki której PESEL trafi do bazy w kilkanaście sekund.

Nowelizacja dotyczy jednak nie tylko możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL. Przepisy obejmują także wypłaty gotówkowe w bankach i wprowadzają dodatkowy kanał zastrzeżenia – w placówkach pocztowych. Ma to pomóc zapobiegać oszustwom metodą „na wnuczka" i „na policjanta”, na które najbardziej narażone są osoby starsze.

Jak przekonuje rząd, nowe przepisy ograniczą negatywne skutki kradzieży tożsamości i zwiększą ochronę obywateli przed nieuprawnionym zaciągnięciem zobowiązań finansowych (np. kredytów). Sprawią też, że przestępcy nie wyrobią w sposób nieuprawniony duplikatu karty SIM. Ze zmian w prawie ucieszą się także banki – nowelizacja zmniejszy straty sektora finansowego wynikające z wyłudzeń dokonanych na skradzione dane osobowe.

Zobacz: Rząd powraca do kontrowersyjnego prawa. Nowelizacja KSC coraz bliżej

Zobacz: PESEL czeka rewolucja. Oto, co musisz wiedzieć

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Cyfryzacja KPRM