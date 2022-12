Numer PESEL. Polaków czeka ogromna zmiana

Szykują się duże zmiany dla bezpieczeństwa naszych numerów PESEL. Rząd przygotował nowe przepisy.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowe przepisy, które pozwolą lepiej chronić nasze numery PESEL. W przypadku wycieku danych każdy z nas będzie mógł go zastrzec, przez co oszuści nie będą w stanie wziąć na niego kredytu lub pożyczki. Co ważne, samo zastrzeżenie numeru ma być bardzo proste — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Będziesz mógł zastrzec numer PESEL

Dla nikogo chyba nie jest tajemnicą, że z roku na rok zagrożenie wyciekiem danych jest coraz większe. Nie tak dawno karę otrzymało Fortum Marketing and Sales Polska, które nieodpowiednio zabezpieczało dane swoich użytkowników. Wyciekły między innymi numery PESEL, które wystarczą oszustom do wzięcia na nas kredytu lub pożyczki. Do tej pory byliśmy w takiej sytuacji zostawieni sami sobie, ale nowe przepisy sprawią, że będziemy mogli się przed tym chronić.

Nowe przepisy przewidują, że każdy z nas będzie mógł całkowicie za darmo zastrzec swój numer PESEL. Jednocześnie będzie to wymuszało na firmach udzielających pożyczek i kredytów sprawdzanie, czy dane klientów nie znajdują się w specjalnym rejestrze. Dzięki temu, nawet jeśli nasze dane wyciekną, oszuści nie będą w stanie ich wykorzystać do własnego zarobku. A jeśli dana firma udzieli kredytu lub pożyczki na zastrzeżony numer PESEL, to nie będzie mogła wysuwać z tego tytułu roszczeń.

Jak zastrzec numer PESEL?

Co ważne, samo zastrzeżenie numeru PESEL ma być nie tylko łatwe, ale też bezpłatne. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to będziemy mogli to zrobić na dwa sposoby. Albo poprzez popularną aplikację mObywatel (także z poziomu przeglądarki), albo w dowolnym urzędzie gminy. W drugim przypadku proces będzie wymagała wylegitymowania się i złożenia podpisu pod wypełnionym wnioskiem.

W aktualnej wersji przepisów dane w specjalnie utworzonym rejestrze zastrzeżonych numerów PESEL będą musiały sprawdzać: banki i instytucje finansowe przed zawarciem umowy na prowadzenie rachunku, pożyczki, kredytu, leasingu czy karty kredytowej, a także notariusze w przypadku umów zbycia lub obciążenia nieruchomości. Z listy wykreśleni zostali operatorzy telekomunikacyjni, którzy znajdowali się w pierwszej wersji projektu.

Sami użytkownicy muszą pamiętać, że zastrzeżenie numeru PESEL zacznie obowiązywać dzień po zgłoszeniu, więc w przypadku wycieku danych trzeba będzie się spieszyć ze złożeniem wniosku.

