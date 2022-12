Ceny prądu w Polsce szaleją. Jest jeden sposób, by płacić mniej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii największym sprzedawcom prądu i spółkom dystrybucyjnym. Będzie drożej, ale nie każdego to dotyczy.

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tak zwanym sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZE. Regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator. Taryfy dystrybucyjne zatwierdzane są dla odbiorców wszystkich grup taryfowych (również dla biznesu i przemysłu).

Tegoroczne taryfy, kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia poziomu i wypłaty rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym.

– powiedział Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Drożej, ale jak bardzo?

W 2023 roku cena energii elektrycznej w przypadku sprzedawców i dystrybutorów wymienionych powyżej ma mocno pójść w górę. Jako przyczyna wzrostu cen podawana jest niestabilna sytuacja na rynkach surowców, przede wszystkim gazu i węgla, która przekłada się na wysokie ceny prądu w obrocie hurtowym. W przypadku wzrostu taryf w sektorze dystrybucji, najważniejszym czynnikami wpływającymi na to mają być:

wysokie koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych,

wzrost taryfy operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych,

rosnąca inflacja,

inwestycje w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych.

No dobrze. A jak duże będą podwyżki w przyszłym roku? Ponieważ mieszkam w Szczecinie, przyjrzałem się taryfie spółki ENEA. Wszystkie zatwierdzone taryfy można znaleźć pod tym adresem.

W 2023 roku będzie obowiązywać limit na zużycie energii elektrycznej, który dla większości gospodarstw domowych wynosi 2000 kWh, a w przypadku innych może sięgnąć nawet do 3000 kWh. Do tego limitu cena energii elektrycznej ma być taka sama jak w 2022 roku. Osobiście korzystam w domu z taryfy G11 (dzień i noc), w której 1 kWh energii elektrycznej kosztuje 0,4142 zł. Jest to kwota netto, czyli bez VAT.

Po przekroczeniu limitu, maksymalna cena za energię elektryczną ma wynosić 0,6930 zł za 1 kWh. Stawka ta nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. Należy do niej również doliczyć opłatę za dystrybucję. "Normalna" cena energii elektrycznej w spółce ENEA w taryfie G11 w 2023 roku to 1,0567 zł za 1 kWh (+ VAT + podatek akcyzowy).

Urząd Regulacji Energetyki policzył zmiany średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2023 rok taryfach tzw. sprzedawców z urzędu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Szczegóły w tabeli poniżej.

Operator Systemu Dystrybucyjnego/

Sprzedawca z urzędu Zmiana średniej stawki w dystrybucji ogółem (dla wszystkich grup taryfowych) Zmiana średniej stawki

w dystrybucji dla odbiorców w grupach G Zmiana średniej ceny w obrocie

(u sprzedawców

z urzędu) dla odbiorców

w grupach G ENEA Operator/ENEA +48,1% +45,5% +158,1% ENERGA Operator/

ENERGA Obrót +40,5% +40,7% +177,3% PGE Dystrybucja/PGE Obrót +48,0% +48,3% +158,1% Tauron Dystrybucja/

Tauron Sprzedaż +45,5% +45,1% +173,6% Tauron Dystrybucja/

Tauron Sprzedaż GZE +45,5% +45,1% +170,3% Stoen Operator +43,0% +45,9% - Razem +45,5% +45,3% -



Przy rocznym zużyciu energii elektrycznej na poziomie 2500 kWh, czyli po przekroczeniu limitu 2000 kWh na rok, zmiana rachunku za energię elektryczną powinna wynieść tyle, ile pokazuje tabela poniżej.

Operator Systemu Dystrybucyjnego/

Sprzedawca z urzędu Łączna zmiana rachunku za energię elektryczną na miesiąc [%] [zł/miesiąc] ENEA Operator/ENEA +60 +84,60 ENERGA Operator/

ENERGA Obrót +56,7 +88,30 PGE Dystrybucja/PGE Obrót +60,5-61 +90,80 Tauron Dystrybucja/Tauron sprzedaż/

Tauron Sprzedaż GZE +59-61 +83,10-85,40



Jak informuje URE, w Polsce mamy 15,5 mln odbiorców w gospodarstwach domowych. Według danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf, średnie zużycie w grupie G w 2021 roku wynosiło 2000 kWh. Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowi 87% odbiorców z grup G (około 13,5 mln). Statystycznie średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosi 1800 kWh. Średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3200 kWh.

Za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożonych i maksymalnych cen energii w 2023 roku, przedsiębiorstwom energetycznym będą przysługiwały rekompensaty (różnica między ceną/stawką z taryfy, a ceną wskazaną w rozliczeniu z odbiorcą uprawnionym).

