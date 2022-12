Fałszywe opinie w Google i na Facebooku – sypią się kary, wchodzi nowe prawo

Opinie.pro z Lubartowa i SN Marketing z Krakowa to pierwsze dwie spółki ukarane przez UOKiK za handel nieprawdziwymi recenzjami i ocenami zamieszczanymi w internecie. Urząd ocenił, że tworzone przez nie opinie produktów lub usług były fikcyjne i wprowadzały w błąd.

UOKiK przyglądał się działaniom tych firm od maja 2022. Teraz wydał decyzje, w których stwierdził stosowanie przez nie nieuczciwych praktyk i nałożył na obie spółki kary finansowe – łącznie 70 tys. zł.

Spółka Opinie.pro sprzedaje innym firmom pozytywne opinie i oceny w wizytówkach Google oraz recenzje na Facebooku. Wcześniej w ofercie firma miała także opinie w portalach Tripadvisor, Ceneo, Oferteo i ZnanyLekarz. Firma handlowała też lajkami za wystawione komentarze.

UOKiK ustalił jednak, że wszystkie te oceny i opinie powstawały bez kontaktu z danym produktem lub usługą. Początkowo tworzyła je spółka Opinie.pro na podstawie informacji znalezionych w internecie lub pozyskiwała je na zasadzie wzajemności (w zamian za inną pozytywną opinię) w specjalnych grupach na Facebooku. Obecnie zamawia opinie u wykonawców z Azji.

Druga spółka, SN Marketing, zamieszczała pozytywne opinie w Google Maps. Oferowała je w pakietach, a klient decydował o częstotliwości publikacji. W opcjach dodatkowych można było wybrać polubienia opinii, rozbudowane teksty czy uzupełnienie opinii o zdjęcia. UOKiK podaje przykład takiej opinii:

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, ocenił, że takie wymyślone recenzje całkowicie zaburzają obraz rynku, są szkodliwe dla konsumentów i konkurencji.

Publikowanie w internecie fałszywych opinii to szczególnie naganne zjawisko. W ten sposób konsumenci wprowadzani są w błąd, a ich decyzje zakupowe ulegają zniekształceniu. To także nie fair wobec konkurencji – uczciwych przedsiębiorców, którzy nie kupują ocen, przez co mogą być np. słabiej pozycjonowani w wyszukiwarkach internetowych