UPC Polska kolejny kwartał na plus - więcej użytkowników mobilnych

UPC Polska przedstawiło wyniki za drugi kwartał 2021 roku. W tym momencie z usług firmy korzysta ponad 1,5 mln klientów.

UPC Polska może zaliczyć II kwartał 2021 roku do udanych. Firma od kwietnia do czerwca tego roku zwiększyło liczbę użytkowników swoich usług. To 12. z kolei kwartał, w którym marka notuje wzrost. Aktualnie UPC Polska ma 1 535 400 klientów, którzy korzystają z 3 283 000 usług cyfrowych (RGU). To poprawia o 4800 klientów oraz 6300 RGU kwartał do kwartału.

Pierwsze półrocze 2021 roku dowodzi zaangażowania zespołu UPC we wspieranie naszych klientów najlepszymi w swojej klasie usługami cyfrowymi i doświadczeniem ulubionej marki. Doceniam nieustające dążenie zespołu UPC do zwiększania satysfakcji naszych klientów oraz działania, które przekładają się na pozycję lidera w zakresie najbardziej rekomendowanego dostawcy na rynku.

- komentuje Robert Redeleanu, Dyrektor Generalny UPC Polska.

Udział poszczególnych usług w ofercie UPC Polska prezentuje się następująco:

Internet - 1 309 100 usług (+9 tys.),

- 1 309 100 usług (+9 tys.), Telewizja - 1 355 000 usług (+8,4 tys.),

- 1 355 000 usług (+8,4 tys.), Usługi komórkowe - 105 400 (+17,5 tys.).

Firma chwali się między innymi zwiększeniem średniej prędkości Internetu z 290 Mb/s do 370 Mb/s w porównaniu do II kwartału 2020 roku. Poza tym UPC zwiększyło zasięgu Internetu o prędkości 1 Gb/s o kolejne 400 tys. gospodarstw, dzięki czemu z tak szybkiej sieci stacjonarnej może docelowo korzystać już 3 mln klientów.

Źródło zdjęć: UPC Polska

Źródło tekstu: UPC Polska