Kupujesz na Trawelist? Sprawdź, czy należą Ci się pieniądze od tej platformy

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję zobowiązującą, dotyczącą serwisu Travelist. Osoby, które z niego korzystały, mogły się nie orientować, czy kupują od przedsiębiorcy, a także za co odpowiada sprzedający, a za co internetowa platforma handlowa.

Travelist, będący częścią międzynarodowej grupy Secret Escapes, to platforma internetowa, na której możemy znaleźć oferty hoteli i innych obiektów noclegowych. Prezes UOKiK postanowił sprawdzić, czy serwis ten przestrzega unijnej dyrektywy Omnibus, która obowiązuje od półtora roku. Jej celem jest zwiększenie ochrony konsumentów w cyfrowym świecie, na przykład poprzez wprowadzenie rozszerzonych obowiązków informacyjnych platform handlowych.

Na Travelist.pl brakowało informacji wymaganych przez dyrektywę Omnibus. Serwis nie określał bezpośrednio i w widocznym miejscu, że prezentuje oferty pochodzące od przedsiębiorców, ani jak podzielone są obowiązki związane z realizacją umowy między platformą a wystawiającym ofertę. Dostęp do tych informacji był utrudniony, a ich treść mogła być niezrozumiała dla użytkowników. Tymczasem, jak wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dane te pozwalają konsumentowi ustalić przysługujące im prawa i sprawdzić na przykład, do kogo powinni się zwrócić w przypadku reklamacji czy problemów z dokonaniem płatności.

Prawidłowo realizowany obowiązek informacyjny to większa ochrona konsumentów korzystających z e-commerce. Użytkownicy platform handlowych powinni móc znaleźć istotne z punktu widzenia zawieranej umowy informacje bez konieczności przeszukiwania wielu zakładek i domyślania się, o co chodzi w kierowanym do nich komunikacie.