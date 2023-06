UKE: w Polsce jest około 60 mln kart SIM. Wzrosła penetracja usług

Jak zmieniła się wartość rynku telekomunikacyjnego w 2022 r., z jakich usług korzystali Polacy? Odpowiedzi na te pytania przedstawia wydany przez UKE, najnowszy raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował „Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku”, w którym podsumowuje najważniejsze informacje o operatorach w Polsce oraz ich klientach.

Z raportu wynika, że w 2022 r. przychody wszystkich operatorów telekomunikacyjnych spadły w stosunku do 2021 r. o 0,4% i wyniosły 40,63 mld zł. Jednocześnie wydatki na inwestycje telekomunikacyjne kształtowały się na poziomie 11,24 mld zł, co oznacza wzrost wobec 2021 r. o 26,3%.

Wzrosły przychody z usług telefonii komórkowej – do 14,40 mld zł (o 7,6%). Liczba kart SIM również się zwiększyła (o 4,8%) i wyniosła 59,28 mln, z czego 11,3% stanowiły karty M2M.

Udziały operatorów pod względem uzyskanych przychodów

Penetracja usługami telefonii komórkowej w Polsce wyniosła 157% (wzrost o 8,3 pp. w stosunku do 2021 r.). Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zwiększenie penetracji w 2022 r. był bardzo duży napływ uchodźców z Ukrainy po wybuchu wojny. Nie licząc M2M, liczba kart SIM wzrosła o 2 mln sztuk rok do roku, osiągając poziom 52,6 mln.

Wzrost penetracji wynika również ze wzrostu liczby kart SIM M2M. Ich liczba zwiększyła się o 0,7 pp. i osiągnęła poziom 6,69 mln sztuk.

Rok 2022 nie dostarczył zmian w zakresie udziałów operatorów pod względem liczby użytkowników telefonii komórkowej. Niezmiennie liderem zestawienia został P4 z udziałem 30,2%. Drugie miejsce zajmował Orange Polska (26,6%). Trzecia pozycja należała do Polkomtela (20,4%). Na czwartym miejscu znalazł się T-Mobile Polska z udziałami na poziomie 19,2%.

Udziały operatorów pod względem liczby użytkowników

Z raportu UKE wynika również, że rynek tradycyjnej telefonii stacjonarnej nadal traci na popularności. W 2022 r. z usług głosowych w sieci stacjonarnej korzystało 2,43 mln abonentów, co oznacza spadek o 10,7% wobec poprzedniego roku. Tradycyjne usługi telefoniczne wypierane są przez telefonię VoIP, którą w 2022 r. wybrało 2,85 mln Polaków.

Internet szerokopasmowy w ponad 63% gospodarstw

Kolejny rok z rzędu wzrosła penetracja usługą szerokopasmowego internetu stacjonarnego. W 2022 r. z usługi korzystało 63,2% gospodarstw domowych.

Wśród użytkowników internetu stacjonarnego 69,9% posiadało dostęp o przepływności minimum 100 Mb/s. Najpopularniejszą technologią stacjonarną były światłowody. Internet mobilny używany był przez 8,75 mln użytkowników.

Najwyższą penetrację internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 100 Mb/s w budynkach miały województwa: podkarpackie (85%), śląskie (78%) i małopolskie (75%), a najniższą pomorskie (40%), warmińsko-mazurskie (43%) oraz zachodniopomorskie (46%). Najwyższe prędkości internetu mobilnego obejmowały osiem największych aglomeracji miejskich oraz większość miast powiatowych.

Liczba abonentów usług telewizyjnych w 2022 r. pozostała na poziomie podobnym do poziomu z 2021 r. i wyniosła 10,83 mln, a przychody z usług wzrosły o 0,04 mld zł do wartości 6,79 mld zł. Najpopularniejszym typem dostępu do usług był dostęp satelitarny (47,6% udziału we wszystkich rodzajach dostępu).

UKE w swoim raporcie przedstawia również informacje o działalności operatorów hurtowych, zapewniających dostęp do swoich sieci przedsiębiorcom wykorzystującym je do świadczenia usług detalicznych. Sieci operatorów hurtowych zostały doprowadzone do co najmniej 14,7 tys. miejscowości, co stanowi 28% wszystkich miejscowości w Polsce.

Pełna treść raportu:

Źródło zdjęć: Shutterstock, UKE

Źródło tekstu: UKE