UKE chce, by operatorzy ukrywali numery. Jest ważny powód

Prezes UKE uznał, że konieczna jest zmiana dotychczasowej praktyki operatorów dotycząca wykazywania na billingach jednej, bardzo szczególnej grupy numerów. Chodzi o telefony zaczynające się od 116.

Prezes UKE wyraził stanowisko dotyczące wykazywania na blillingach grupy numerów z zakresu 116, czyli telefonów wsparcia dla osób doświadczonych przemocą. Zdaniem UKE, w przypadku tego typu połączeń niezbędne jest zachowanie pełnej dyskrecji i poufności komunikacji – czyli należy je ukrywać. Urząd odnosi się w ten sposób do sygnałów o niejednolitym podejściu operatorów telekomunikacyjnych do tej kwestii.

Prezes UKE przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne dostawca usług telekomunikacyjnych jest zobowiązany do rejestrowania danych o wykonanych usługach telekomunikacyjnych. Dane te są niezbędne przede wszystkim do ustalania należności oraz rozpatrywania reklamacji.

Poza podstawowym wykazem istnieje jeszcze szczegółowy wykaz wykonanych usług, a więc billing. Zgodnie z prawem w wykazie podstawowym, jak i szczegółowym dostawca przedstawia informacje na temat zrealizowanych płatnych połączeń.

Numery z zakresu 116 nie muszą być na bllingu

Numeracja 116 to efekt działań Komisji Europejskiej, która już w 2006 r. ustanowiła pierwszy sześciocyfrowy numer telefonu na terytorium UE z przeznaczeniem na telefony zaufania. Zgodnie z decyzjami Komisji numeracja 116 wykorzystywana jest na potrzeby usług o walorze społecznym. Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który uruchomił numery 116 m.in. 116 123 (telefon wsparcia emocjonalnego), 116 111 (telefon zaufania dla dzieci), 116 000 (numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci).

Połączenia na numerację z zakresu 116 są bezpłatne, nie wypływają zatem na wysokość rachunku. UKE przekonuje, że z uwagi na ich szczególny charakter, połączenia z tą numeracją nie powinny być wykazywane.

Telekomy nie zawsze stosują się jednak do tej zasady i zdarza się, że numery z zakresu 116 pojawiają się w billingach. Zdaniem prezesa UKE dzieje się tak dlatego, że główną intencją operatorów było nieograniczanie abonentom informacji o usługach, z których korzystali.

Prezes UKE przekonuje, że dotychczasowa praktyka operatorów musi się zmienić. Telekomy powinny podjąć działania, które doprowadzą do tego, by bezpłatne połączenia z numerami z zakresu 116 nie były wykazywane.

Zdaniem UKE udostępnianie przez operatorów telekomunikacyjnych informacji o tego typu wrażliwych połączeniach w billingach może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników korzystających z tego rodzaju pomocy i wsparcia.

Nieujawnianie w billingach danych o połączeniach ze 116 to w ocenie prezesa UKE minimalizowanie potencjalnych negatywnych konsekwencji przede wszystkim dla najmłodszych użytkowników, ofiar przemocy, które zdecydowały się na telefoniczną pomoc. Sens działania takich numerów to przede wszystkim anonimowość, co powinno przekładać się na nieujawnienie tego rodzaju połączeń w wykazach usług i billingach.

Zobacz: T-Mobile zyskał najwięcej, a Plus najwięcej stracił. Raport UKE za 3Q2022

Zobacz: Rachunek wyższy przez inflację? UKE przyjrzy się sprawie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UKE