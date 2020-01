UKE wydaje decyzje dotyczące dostępu do infrastruktury kablowej w budynkach mieszkalnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał 22 stycznia 2020 roku decyzje regulacyjne, które określają warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury kablowej w budynkach mieszkalnych. Zwiększy to konkurencję między operatorami oraz ułatwi dostęp konsumentów do usług telekomunikacyjnych.

UKE zwraca uwagę na to, że dotychczas operatorzy kablowi w znikomym stopniu udostępniali konkurentom nieużywane kable telekomunikacyjne lub dyktowali wysokie opłaty, wynoszące w przypadku udostępniania światłowodów średnio 22-26 zł. Wynikiem tego było często występujące w budynkach mieszkalnych dublowanie się infrastruktury, co podnosiło koszty dotarcia do konsumentów.

Wprowadzone przez UKE zmiany, które zostały poprzedzone ponad półrocznym okresem przygotowawczym dla operatorów, zapewniają:

obowiązek udostępniania nieużywanych kabli,

prosty sposób dostarczenia usługi do użytkownika końcowego,

minimalizację zjawiska duplikacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Nowe regulacje mają zwiększyć konkurencję między operatorami. Ich celem jest też przyczynienie się do zmniejszenia kosztów świadczenia usług, umożliwienie inwestycje w innych obszarach i przyspieszenie rozpoczęcie świadczenia usług dla konsumentów. Zmiany są zgodne z prawem Unii Europejskiej, w tym między innymi ze Strategią Europa 2020, Jednolitym Rynkiem Cyfrowym i Europejską Agendą Cyfrową.

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzje dla następujących operatorów: Netia, UPC Polska, Multimedia Polska, Vectra, Inea oraz Toya. Ze szczegółami można się zapoznać w dokumentach udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej UKE.

