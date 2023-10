Pierwszy dzień aukcji 5G za nami. Znamy wyniki

Za nami pierwszy dzień aukcji 5G, która ma się zakończyć rozdysponowaniem pomiędzy operatorów czterech bloków częstotliwości z zakresu 3,4 - 3,8 GHz (pasmo C).

Dziś historyczny dzień, ponieważ po ponad trzyletnim oczekiwaniu w końcu ruszyła walka telekomów o nowe zasoby radiowe, niezbędne do świadczenia usług z wykorzystaniem technologii 5G. Przypomnijmy, że chodzi o 4 bloki częstotliwości o szerokości 100 MHz każdy z zakresu od 3,4 do 3,8 GHz (tak zwane pasmo C). Cena wywoławcza każdego z nich została ustalona na 450 mln zł.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wyniki po pierwszym dniu aukcji 5G. Z zaprezentowanych informacji wynika, że nikt nie licytował jeszcze bloku A (3400 - 3500 MHz). Jeśli chodzi o pozostałe bloki, najwyższą cenę ma aktualnie blok D (3700 - 3800 MHz). Dokładne kwoty na koniec pierwszego dnia zawiera tabela poniżej.

Blok Zakres NZK* A 3400 - 3500 MHz - B 3500 - 3600 MHz 468 180 000 zł C 3600 - 3700 MHz 468 180 000 zł D 3700 - 3800 MHz 477 544 000 zł

*) najwyższa zadeklarowana kwota

Rozpoczęta 16 października 2023 roku aukcja częstotliwości dla sieci 5G nie powinna zająć więcej niż kilkanaście dni. Czy tak będzie w rzeczywistości, dowiemy się w najbliższych dniach. W aukcji biorą udział operatorzy sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile.

