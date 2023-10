Ruszyła aukcja 5G. Rozstrzygnięcie za kilka dni

Zgodnie z naszymi informacjami, dziś UKE rusza z aukcją na czeczotowatości w paśmie C z przeznaczeniem na telefonie 5G. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w najbliższych tygodniach.

IKE od jakiegoś czasu nie podaje już nowych informacji na temat postępowania aukcyjnego na częstotliwości 5G. Kilka dni temu udało nam się jednak dotrzeć do nieoficjalnego potwierdzenia, że aukcja ma ruszyć 16 października.

Urząd Komunikacji Elektronicznej nie poinformował dotąd o tym oficjalnie, dziś również milczy, jednak start aukcji potwierdzają operatorzy. Wojtek Jabczyński, rzecznik sieci Orange, napisał na platformie X (dawniej Twitter):

Wszystkie oczy skierowane na wielką politykę, a dziś ruszyła długo oczekiwana aukcja na docelowe częstotliwości dla #5G. Liczymy na jej szybki i sprawny przebieg.

W takiej sytuacji start aukcji powinien potwierdzić dziś również UKE. Wyniki licytacji każdego dnia będą prezentowane przez UKE w formie bieżących komunikatów w BIP na stronie https://bip.uke.gov.pl, aż do czasu zakończenia aukcji. Podobnie wyglądało to podczas aukcji na pasma LTE w 2015 roku.

Wszystkie 👀 skierowane na wielką politykę, a dziś ruszyła długo oczekiwana aukcja na docelowe częstotliwości dla #5G. Liczymy na jej szybki i sprawny przebieg. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) October 16, 2023

Aukcja dotyczy czterech bloków częstotliwości o szerokości 100 MHz w paśmie C (3400-3800 MHz), o które będą się starać czterej operatorzy infrastrukturalni: P4 Play, Polkomtel Plus, Orange Polska i T-Mobile Polska. Cena wywoławcza każdego bloku to 450 mln zł, do budżetu trafi więc co najmniej 1,8 mld zł. Bloki nie są identyczne pod względem użyteczności, bo pierwsze dwa mogą być narażone na lokalne, czasowe wyłączenia na potrzeby wojskowych systemów radiokomunikacyjnych, możliwe więc, że operatorzy będą walczyć o korzystniejsze dla nich pasma.

Zagadką pozostaje termin rozstrzygnięcia postępowania. Z wcześniejszych deklaracji UKE wynikało, że postępowanie zakończy się najpóźniej w połowie listopada, jednak więcej wskazuje na to, że wszystko rozegra się szybciej – w ciągu kilku dni, maksymalnie dwóch tygodni.

Zobacz: Startują sieci prywatne 5G w paśmie 3800-4200 MHz

Zobacz: Polskie 5G na tle regionu. Wciąż jest bardzo słabo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wł.