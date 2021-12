Który operator był najszybszy w listopadzie? Oto wyniki testów RFBenchmark

Który z operatorów miał najszybszy internet mobilny w listopadzie 2021? Po wynikach zaprezentowanych przez SpeedTest.pl swoje wnioski przedstawili twórcy aplikacji RFBenchmark. Wynika z nich, że ponownie triumfuje T-Mobile.

Ranking RFBenchmark w listopadzie został przygotowany na podstawie 302 702 pomiarów użytkowników aplikacji. Jest do dość wyraźny spadek w porównaniu z ubiegłym miesiącem – wtedy testów było 326 352.

Przy wykorzystaniu technologii LTE przeprowadzono 94,87% testów jakości i szybkości internetu mobilnego, a WCDMA około 5,23%.

W listopadzie pomiary w aplikacji RFBenchmark wykonane były najczęściej z użyciem internetu mobilnego w zasięgu sieci Play (33,3%) i Orange (32,6%). Rzadziej korzystano z Plusa (19,1%) i T-Mobile (15%).

Średnia szybkość pobierania danych

Podobnie jak miesiąc wcześniej, w pomiarach średniej szybkości pobieranych danych triumfował T-Mobile. Magentowy operator w listopadzie osiągnął co prawda gorszy wynik niż w październiku (41,7 Mb/s w porównaniu do 45,4 Mb/s), ale zachował najwyższe miejsce na podium.

Na drugim miejscu znalazło się Orange (40,2 Mb/s), a tuż za nim uplasowały się kolejno Play (34,9 Mb/s) i Plus (27 Mb/s).

Średnia szybkość wysyłania danych

W porównaniu do października zaszła zmiana w klasyfikacji dotyczącej średniej szybkości wysyłania danych. Play wyprzedził Orange dzięki wynikowi 19,2 Mb/s. O 0,5 Mb/s gorzej wypadł dotychczasowy lider, co dało mu pozycję wicelidera w listopadzie (18,7 M/bs). Najniższy stopień podium przypadł T-Mobile (17,5 Mb/s), a tabelę zamknął Plus (16,9 Mb/s).

Najniższa wartość ping

W pomiarach najniższej wartości ping nie ma żadnych zaskoczeń. Na czele zestawienia wciąż przebywa T-Mobile (30,8 ms). Dalsze pozycje należą do Orange (30,9 ms) i Play (32 ms). Czwarte, ostatnie miejsce przypadło w udziale Plusowi (39,6 ms).

4G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów T-Mobile 41,7 M/bs 17,5 M/bs 30,8 ms 43 504 Orange 40,2 Mb/s 18,7 M/bs 30,9 ms 92 892 Play 34,9 M/bs 19,2 M/bs 32,0 ms 97 593 Plus 27,0 M/bs 16,9 M/bs 39,6 ms 53 741



Internet 3G

RFBenchmark tradycyjnie podaje też wyniki pomiarów w 3G. Pod względem szybkości pobierania danych triumfuje Plus (6,5 Mb/s), który wyprzedza T-Mobile (4,3 Mb/s) oraz Orange (4,1 Mb/s) oraz ostatniego Playa (2,8 Mb/s).

Pod względem prędkości wysyłania danych najlepiej wypadł Orange (2,8 Mb/s), kolejne miejsca należą do T-Mobile (2,6 Mb/s), Plusa (2,3 Mb/s) i Playa (1,5 Mb/s).

3G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów Plus 6,5 M/bs 2,3 M/bs 50,6 ms 4114 T-Mobile 4,3 M/bs 2,6 M/bs 54,7 ms 1793 Orange 4,1 M/bs 2,8 M/bs 52,0 ms 5749 Play 2,8 M/bs 1,5 M/bs 57,5 ms 3203



Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: RFBenchmark