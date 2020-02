Telefonów z 5G w tym roku będzie o 180 milionów więcej

W obecnym roku na rynek trafi aż o 180 milionów więcej smartfonów z łącznością 5G niż do w zeszłym roku.

Analitycy rynku z firmy Strategy Analytics oceniają, że w tym roku na rynek trafi 199 milionów telefonów z 5G. To aż o 180 milionów więcej niż jeszcze rok temu. Wzrost wyrażony w punktach procentowych nadal jest imponujący, jednak o wiele skromniejszy - możemy się spodziewać wzrostu z 1% udziału w rynku do 15% udziału w rynkowym torcie. Ciekawostką jest fakt, że za aż 90% ma odpowiadać tylko pięć państwa świata. Będą to Chiny, USA, Japonia, Korea Południowa oraz Niemcy.

Dowiedzieliśmy się również, że wzrost mógłby być jeszcze większy, gdyby nie opóźnienia we wprowadzaniu 5G w Indiach oraz Indonezji, czyli odpowiednio drugim i czwartym najludniejszych państwach świata. Przeciwnikom 5G przypomnimy natomiast, że najnowszy standard łączności rozwija się też w Europie. Ostatnio pisaliśmy na temat Szwajcarii.

Źródło tekstu: Strategy Analytics