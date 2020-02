Huawei zaprezentował nowe produkty i rozwiązania 5G

Huawei zaprezentował w Londynie nowe produkty i rozwiązania 5G oraz zainicjował Partnerski Program Innowacji 5G. Celem jest stworzenie dobrze prosperującego ekosystemu 5G i sprawienie, by sieć piątej generacji odniosła sukces komercyjny.

Jak powiedział Ryan Ding, Dyrektor Wykonawczy Zarządu i Prezes Huawei Carrier Bussines Group, 5G rozwinęło się ponad wszelkie przewidywania - pod względem wdrożenia, ekosystemu i praktycznego wykorzystania, a sieci są podstawą biznesu 5G. Chiński producent chwali się, że do tej pory podpisał 91 komercyjnych kontraktów na budowę 5G i dostarczył ponad 600 tys. anten 5G w technologii Massive MIMO Active Antenna Units (AAU). Produktem Huaweia jest między innymi najwydajniejsza w branży stacja bazowa 5G, która obsługuje wszystkie opcje wykorzystania sieci, a także antena Blade AAU, która może pracować we wszystkich pasmach częstotliwości poniżej 6 GHz i obsługiwać sieci 2G, 3G, 4G i 5G. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na problem ograniczonej przestrzeni na instalację antenową i zmniejsza całkowity koszt posiadania (TCO) o ponad 30% w porównaniu do istniejących rozwiązań.

Dzięki 4G ludzie mogą dzielić się swoimi filmami i rozmawiać online. Jednak dzięki ultrawysokiej przepustowości oferowanej przez 5G będą mogli cieszyć się wrażeniami zapewnianymi przez rozszerzona i wirtualna rzeczywistość. Wraz z doskonaleniem szerokopasmowego Internetu mobilnego 5G (eMBB), usługi wideo w wysokiej rozdzielczości będą napędzać ogromny wzrost usług 5G B2C. Przy czym usługi 5G B2B również udowodniły swój ogromny potencjał. Huawei i niektórzy operatorzy wspólnie opublikowali tzw. białe księgi dotyczące usług 5G i zbadali zastosowania B2B w celu stworzenia rozwiązań 5G w wielu innych branżach. Podczas imprezy inauguracyjnej Ryan Ding pokazał publiczności dopiero co stworzony przez Huawei plecak do transmisji telewizyjnych na żywo. Plecak ten, wyposażony w moduł 5G, umożliwia prowadzenie transmisji na żywo w rozdzielczości 4K.

Ding podkreślił, że w erze 4G praktycznie wszyscy operatorzy zapewniali takie same możliwości korzystania z sieci. Jednak w erze 5G operatorzy mogą zapewnić zróżnicowane doświadczenia i pobierać opłaty od użytkowników na podstawie różnych wskaźników - ilości danych, opóźnień, szerokości pasma i liczby podłączonych urządzeń. Dzięki temu możliwe jest zarabianie na 5G. Istotne jest, by operatorzy na nowo zdefiniowali swoje modele biznesowe 5G.

Huawei i jego globalni partnerzy pracowali wspólnie nad wieloma projektami 5G, które obejmowały między innymi nowe media, kampusy akademickie, opiekę zdrowotną i edukację. Podczas londyńskiej prezentacji Ryan Ding zainicjował Partnerski Program Innowacji 5G, którego uczestnikami zostało wielu partnerów branżowych Huawei. W ramach tego projektu Huawei planuje zainwestować 20 milionów dolarów w innowacyjne zastosowania 5G w ciągu najbliższych 5 lat. Ma to się przyczynić do rozwoju ekosystemu 5G i przyspieszenia sukcesu komercyjnego sieci najnowszej generacji.

Źródło tekstu: Huawei