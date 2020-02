Western Digital prezentuje idealne pamięci dla standardu 5G

Trzeba sobie powiedzieć jasno: oprócz ogromnych zalet 5G, ten standard będzie stawiał przed nami pewne wyzwania. Ogromne szybkości transferu mobilnego spowodują, że większe lub mniejsze zmiany będą musiały odbyć się "pod maską" wykorzystywanych przez nas sprzętów. Western Digital zaprezentował nowe pamięci iNAND o wydajności odpowiedniej dla galopującego 5G.

Western Digital w swojej informacji prasowej podaje, że dołącza do swojej oferty nowe układy pamięci: NAND® MC EU521, czyli urządzenia Universal Flash Storage (UFS) typu embedded. Oferują prędkości zapisu sekwencyjnego na poziomie do 800 MB/s oraz są zgodne ze standardem UFS 3.1 JEDEC. Co więcej, obecność techniki Write Booster wspomaga szybki zapis na pamięci i według producenta ma spory wpływ na wydajność aplikacji.

Zobacz: Ministerstwo Cyfryzacji na tropie pączków #natłusto

Sekwencyjny odczyt w trybie turbo ma sięgać nawet 800 MB na sekundę - w końcu do dyspozycji twórcy aplikacji mają SLC NAND caching. Western Digital zapewnia, że wszystkie wyróżniki dotyczące nowych pamięci iNAND bezpośrednio wpływają na ich zastosowanie w warunkach obecności standardu 5G. Urządzenia mobilne mają być niezwykle wydajne nawet w sytuacjach, w których np. następuje pobieranie i odtwarzanie treści 4K i 8K. Tego typu operacje wymagają bardzo szybkich pamięci - w przeciwnym wypadku stają się one "wąskim gardłem".

Dzisiejsze smartfony muszą być coraz bardziej wydajne i oferować coraz więcej przestrzeni na dane – ponieważ dla wielu użytkowników stały się one podstawowymi osobistymi urządzeniami elektronicznymi, z poziomu których korzystają oni ze strumieniowej transmisji wideo, odtwarzają muzykę, grają, rejestrują zdjęcia, płacą czy korzystają z map i nawigacji. Funkcja SLC caching w układzie iNAND EU521 z technologią Write Booster zapewnia użytkownikom kilka kluczowych nowych możliwości, takich jak np. pobranie i zapisanie filmu 4K w zaledwie 3,6 sekundy. To, oraz inne atuty nowych pamięci, czynią je idealnymi rozwiązaniami dla producentów urządzeń mobilnych – wyjaśnia Huibert Verhoeven, senior vice president and general manager działu Western Digital Automotive, Mobile and Emerging Business.

Zobacz: Google Stadia trafia na nowe telefony, głównie Samsunga

Nowe pamięci iNAND od Western Digital mają być dostępne już w marcu w wersjach 128 / 256 GB. To doskonała wiadomość, bo oznacza to, że już przyszła iteracja nowoczesnych smartfonów będzie wykorzystywać nowe, szybkie pamięci zdolne do obsłużenia naprawdę wymagających zadań.

Źródło zdjęć: Western Digital

Źródło tekstu: wł