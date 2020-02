Szwajcaria nie zamierza wstrzymywać budowy sieci 5G

Spieszymy by ostudzić radość przeciwników 5G. Szwajcaria nie wstrzymała budowy sieci 5G. Wiadomość o tym, jakoby miała to zrobić była nieprawdziwa.

Przed kilkoma dniami świat technologiczny obiegła sensacyjna informacja, jakoby Szwajcaria - szczycąca się byciem pierwszym krajem z komercyjnym 5G - teraz nagle wstrzymała rozwój najnowszej technologii. Taką nowinę (a raczej plotkę) puścił Financial Times. Jednak jak się okazuje, nawet takim gigantom branży dziennikarskiej trzeba patrzeć na ręce. Owszem, szwajcarskie Federalne Biuro ds. Środowiska wystosowało notę do wszystkich kantonów dotyczącą 5G, ale...dotyczyła ona czego innego.

Przedstawiciele Office fédéral de l'environnement informują, że co prawda jeśli chodzi o instalację nowych anten adaptacyjnych stacji bazowych 5G, to nie ma jeszcze konkretnych wytycznych, ale radzą postępować według wcześniejszych zaleceń. Jednocześnie przedstawiciele urzędu przyznają, że niektóre szwajcarskie kantony i miejscowości wprowadziły moratorium na budowę 5G, ale jest to wyjątek od reguły.

Zobacz Operatorzy chca otwartego oprogramowania w 5G

Zobacz Wdrażanie 5G idzie opornie - na świecie jest około 4 mln użytkowników tej technologii

Źródło tekstu: mobileworldlive