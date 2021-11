T-Mobile chwali się zasięgiem usług światłowodowych

T-Mobile zawarł umowę ze Światłowód Inwestycje, dzięki czemu zyskał dostęp do 730 tysięcy gospodarstw domowych. Tym samym zasięg magentowych usług światłowodowych zwiększył się do 4,7 mln gospodarstw w Polsce, co daje operatorowi drugie miejsce w Polsce.

Współpraca ze Światłowód Inwestycje to element długofalowej strategii, w ramach której stale poszerzamy zasięg świadczenia usług konwergentnych i oferujemy klientom dokładnie takie usługi, jakich potrzebują i oczekują, niezależnie od wybranej przez nich technologii stacjonarnej lub mobilnej. Dzięki nowej umowie będziemy docierać do 4,7 mln odbiorców, co oznacza że dysponujemy już drugim największym zasięgiem usług światłowodowych w kraju. W kolejnych latach, wraz z rozbudową sieci Światłowód Inwestycje, zasięg ten zwiększy do ponad 6 milionów gospodarstw domowych.

– powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska

To dla nas ważny moment, ponieważ 4 miesiące po rozpoczęciu działalności operacyjnej, sfinalizowaliśmy rozmowy i podpisaliśmy umowę z kluczowym partnerem. T‑Mobile to nasz strategiczny klient, a zarazem stabilny, doświadczony operator, który zdecydował się nam zaufać. Już teraz pracujemy nad rozbudową zasięgu naszej sieci, dzięki czemu szybki, światłowodowy Internet stanie się bardziej dostępny, a użytkownik zyska możliwość wyboru najlepszej oferty. Ten krok wpisuje się w naszą misję docierania do obszarów trudnych inwestycyjnie, a przez to wykluczonych cyfrowo. Zapraszamy do współpracy kolejnych operatorów.

– powiedziała Magdalena Russyan, członek Zarządu ds. operacyjnych w Światłowód Inwestycje

Światłowód Inwestycje to największy ogólnokrajowy, niezależny, wyłącznie hurtowy i otwarty operator sieci światłowodowej w standardzie FTTH, który obecnie zarządza siecią światłowodową docierającą do ponad 700 tysięcy gospodarstw domowych w kraju. W najbliższych latach planuje zbudować kolejne 1,7 mln łączy światłowodowych, zwiększając tym samym zasięg sieci do 2,4 mln gospodarstw domowych i biur. Łącza mają być budowane przede wszystkim na terenach, gdzie dziś brakuje nowoczesnej infrastruktury.

W ramach umowy T‑Mobile zyska dostęp do całej obecnej i budowanej w przyszłości sieci Światłowód Inwestycje, na której będzie mógł oferować klientom usługi własne na terenie całej Polski.

Źródło zdjęć: Compare Fibre / Unsplash

Źródło tekstu: T-Mobile