T-Mobile przyspiesza internet 5G w 7 miastach Polski

T-Mobile nie ustaje w rozbudowie zasięgu 5G w paśmie C. Kolejny tydzień przyniósł polepszony zasięg w 7 miastach Polski, choć w praktyce zysk dla klientów nie jest zbyt spektakularny.

Po przekroczeniu pułapu 3 tysięcy stacji bazowych z dostępem do 5G w paśmie C, czyli do 5G Bardziej, T-Mobile kontynuuje rozbudowę sieci, choć z różną intensywnością. Dziś operator pochwalił się, że w ciągu ostatniego tygodnia przyspieszył internet 5G w siedmiu miastach: Bydgoszczy, Chojnicach, Chorzowie, Gliwicach, Warszawie, Łodzi i Siemianowicach Śląskich.

Brzmi nieźle, ale od zeszłej środy T-Mobile uruchomił 5G Bardziej tylko na 7 stacjach bazowych, czyli wypada po jednej stacji na jedno miasto. W praktyce korzyści dla klientów mogą być trudno zauważalne, choć użytkownicy, mieszkający blisko unowocześnionych obiektów powinni być zadowoleni.

W sumie zasięg magentowej sieci 5G w paśmie C (3.7-3.8 GHz) dostarcza już 3050 stacji bazowych w całej Polsce. Operator wylicza, że odpowiada to 1/3 populacji Polski. Możliwości sieci uzupełnia 5G na współdzielonym paśmie 2100 GHz.

T-Mobile oferuje 5G w paśmie C, czyli inaczej 5G Bardziej, klientom różnych ofert, w tym T-Mobile na kartę oraz T-Mobile Mix. Usługa zapewnia dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. W 5G w paśmie 2100 MHz operator obiecuje prędkości nawet do 650 Mb/s, choć w każdym z przypadków rzeczywiste prędkości mogą się różnić, gdy sieć będzie obciążona.

