Jesteś w T-Mobile? Testuj Internet 5G i 5G Bardziej

T-Mobile Polska przygotował specjalną promocję dla użytkowników magentowych ofert na kartę oraz Mix, która pozwala im na sprawdzenie działania Internetu 5G oraz 5G Bardziej.

Magentowi przygotowali specjalną ofertę dla użytkowników T-Mobile na kartę oraz T-Mobile Mix, którzy do 31 stycznia 2024 roku nie mieli dostępu do technologii 5G w swoich umowach. Wszyscy klienci, którzy podpisali umowę od 1 lutego do 9 listopada 2024, z wyłączeniem umów systemu Mix z jednym załącznikiem "Regulamin i Cennik", zawartych między 1 a 9 listopada, mogą teraz testować Internet 5G i 5G Bardziej.

Oferta obowiązuje od 1 października 2024 do 30 czerwca 2025 roku. W tym okresie klienci będą mogli bezpłatnie korzystać z technologii 5G i 5G Bardziej w sieci T-Mobile oraz w roamingu u operatorów zagranicznych, z którymi T-Mobile ma podpisane odpowiednie umowy.

Prędkości Internetu 5G i 5G Bardziej

T-Mobile podaje szacunkowe prędkości Internetu dla obu technologii:

5G Bardziej: przy braku ruchu innych użytkowników: do 1100 Mb/s dla pobierania oraz do 100 Mb/s dla wysyłania danych, przy znacznym ograniczeniu ruchu innych użytkowników: do 400 Mb/s dla pobieranie i do 60 Mb/s dla wysyłania danych,

5G: przy braku ruchu innych użytkowników: do 650 Mb/s dla pobierania oraz do 500 Mb/s dla wysyłania danych, przy znacznym ograniczeniu ruchu innych użytkowników: do 200 Mb/s dla pobieranie i do 32 Mb/s dla wysyłania danych.



Ważne informacje:

5G Bardziej to technologia 5G udostępniana w paśmie 3,7-3,8 GHz, a 5G (bez dopisku) w paśmie 2,1 GHz.

Ograniczenia prędkości wynikające z umowy nadal obowiązują.

Mapa zasięgu sieci 5G i 5G Bardziej dostępna jest na stronie T-Mobile.

Zasięg 5G i 5G Bardziej w T-Mobile

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile