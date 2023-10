Światłowód Inwestycje nie zwalnia tempa. Skorzystają klienci wielkiej czwórki

Hurtowy operator Światłowód Inwestycje pochwalił się realizacją połowy planu inwestycyjnego na lata 2021-2025. Spółka dostarcza łącza między innymi dla Orange, Play, Plus czy T-Mobile.

Światłowód Inwestycje to niezależna spółka joint venture stworzona przez Orange Polska i fundusz APG, działająca jako hurtowy operator internetu szerokopasmowego. Jak podała dziś firma, we wrześniu 2023 roku Światłowód Inwestycje zrealizował połowę swojego planu inwestycyjnego na lata 2021-2025. W zasięgu sieci światłowodowej operatora jest już ponad 1,5 mln gospodarstw domowych w całym kraju. W kolejnych dwóch latach liczba ta ma, zgodnie z planem, wzrosnąć do 2,4 mln.

Światłowód Inwestycje rozpoczął działalność w lipcu 2021 roku z 672 tysiącami gospodarstw domowych w zasięgu sieci FTTH, którą udostępnia operatorom detalicznym. W ciągu dwóch lat zgodnie z zakładanym harmonogramem inwestycji powiększył zasięg o kolejne 850 tys. gospodarstw.

Planujemy utrzymać tempo budowy. Chcemy co roku obejmować zasięgiem około 400 tys. nowych gospodarstw domowych. Liczymy na to, że już w połowie roku 2025 uda nam się zrealizować cały plan na lata 2021-2025

– mówi członkini Zarządu Światłowód Inwestycje ds. Operacyjnych Magdalena Russyan.

Światłowód Inwestycje znaczącą część inwestycji realizuje na tzw. obszarach białych i szarych, czyli tam, gdzie nie ma jeszcze infrastruktury, która gwarantowałaby dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. W ostatnim roku inwestycje spółki dotarły do 223 tys. gospodarstw domowych w takich lokalizacjach.

W ten sposób przyczyniamy się do likwidacji zjawiska wykluczenia społeczno-cyfrowego, które cały czas pozostaje w Polsce sporym wyzwaniem

– podkreśla Magdalena Russyan.

Spółka zapewnia, że poziom kontraktowania prac budowlanych u wykonawców i zaawansowania tych, które już trwają, jest wysoki. Kolejne inwestycje mają być realizowane przede wszystkim tam, gdzie dziś brakuje dostępu do internetu szerokopasmowego lub skąd napływają sygnały o dużym zapotrzebowaniu na dostęp do łączy operatora hurtowego.

Hurtowy operator ma już podpisanych ponad 20 umów, w tym ze wszystkimi ogólnokrajowymi operatorami detalicznymi. Z jego sieci korzystają nie tylko najwięksi polscy operatorzy telekomunikacyjni jak: Inea, Netia, Orange, Play, Plus, T-Mobile czy Vectra, ale także liczni dostawcy lokalni.

Na ogólnodostępnej stronie internetowej www.swiatlowodinwestycje.pl można znaleźć wszystkie lokalizacje, w których Światłowód Inwestycje planuje budowę swojej sieci.

