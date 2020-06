Majowe wyniki speedtestu: T-Mobile oraz Inea nie dają szans konkurencji

W maju 2020 roku liderami szybkości Internetu w Polsce wciąż były spółki Inea oraz T-Mobile. W przypadku Internetu mobilnego odnotowano dwucyfrowe wzrosty (w ujęciu procentowym) w stosunku do wyników z kwietnia tego roku.

Ranking ogólny

Majowy ranking ogólny serwisu Speedtest.pl przyniósł tylko jedną zmianę w pierwszej dziesiątce - Orange Mobile i Play zamieniły się miejscami. Liderem pozostała wielkopolska Inea, która jako jedyna w ym zestawieniu może się pochwalić podobną szybkością pobierania i wysyłania danych - to dzięki oferowanym łączom symetrycznym. Jeśli chodzi o szybkośc pobierania danych, to prawie wszyscy osiągnęli niewielkie wzrosty (z wyjątkiem Vectry). Szczegóły w tabeli poniżej. W nawiasach podano różnice w stosunku do kwietnia 2020 roku.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania

[Mb/s] Prędkość wysyłania

[Mb/s] PING

[ms] 1 INEA 135,43 (+0,19) 134,66 (+1,04) 11 2 UPC 132,43 (+1,83) 19,75 (+0,51) 18 3 Toya 115,03 (-1,29) 28,30 (+1,43) 13 4 Vectra 102,75 (+4,68) 25,40 (+1,82) 19 5 Netia 69,27 (+2,80) 25,77 (+1,12) 23 (-1) 6 Multimedia 67,14 (+5,18) 12,87 (+1,25) 25 (-1) 7 Orange 63,98 (+4,11) 22,10 (+1,86) 27 (-1) 8 Orange Mobile 18,62 (+1,70) 8,42 (-0,08) 32 (-2) 9 Play 18,48 (+1,44) 7,99 (+0,28) 37 (-1) 10 T-Mobile 18,10 (+1,93) 9,51 (-0,15) 35 11 Plus 12,41 (+1,68) 7,89 (+0,18) 44

Ranking Mobile

Majowy ranking Mobile jest identyczny (pod względem kolejności operatorów), jak w kwietniu. Na czele pozostał T-Mobile (28,37 Mb/s), a dalej Orange Mobile (26,30 Mb/s), Play (22,73 Mb/s) i Plus (20,95 Mb/s). Play przy wyłączonym roamingu pozostał na trzecim miejscu z szybkością pobierania danych na poziomie 24,20 Mb/s. Szczegóły w tabeli poniżej - Play z włączonym roamingiem krajowym.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania

[Mb/s] Prędkość wysyłania

[Mb/s] PING

[ms] 1 T-Mobile 28,37 (+4,11) 8,10 (+0,09) 34 (-4) 2 Orange Mobile 26,30 (+2,63) 8,47 (+0,13) 32 (-2) 3 Play 22,73 (+2,55) 7,46 (+0,76) 38 (-2) 4 Plus 20,95 (+3,15) 8,15 (+0,46) 42

Ranking LTE

Kolejność w rankingu LTE jest taka sama, jak wyżej. T-Mobile w tym przypadku osiągnął wynik 32,59 Mb/s (pobieranie danych), a na kolejnych miejscach uplasowały się sieci Orange (28,82 Mb/s), Play (25,25 Mb/s) i Plus (23,43 Mb/s). Play z wyłączonym roamingiem krajowym osiągnął wynik 26,11 Mb/s. Szczegółowe wyniki uwzględniające roaming krajowy zebraliśmy w tabeli poniżej.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania

[Mb/s] Prędkość wysyłania

[Mb/s] PING

[ms] 1 T-Mobile 32,59 (+5,16) 9,19 (+0,18) 30 (-3) 2 Orange Mobile 28,82 (+2,95) 9,23 (+0,17) 30 (-2) 3 Play 25,25 (+2,83) 8,27 (+0,85) 35 (-2) 4 Plus 23,43 (+3,59) 9,07 (+0,54) 39 (-1)

Źródło tekstu: Speedtest.pl