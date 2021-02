Snapchat: rekordowa liczba użytkowników i coraz lepsze wyniki

Snapchat notuje coraz lepsze wyniki finansowe i może pochwalić się rekordową liczbą użytkowników. Optymizmu nie niszczy nawet nowa polityka Apple'a.

Styczeń to tradycyjnie czas ogłaszania wszelakich wyników finansowych. Wyjątkiem nie jest też Snap, który bardziej znany jest z komunikatora Snapchat. Firma zanotowała wzrost przychodów o 62%. W ostatnim kwartale sięgnęły one 911 milionów dolarów. Strata Snapa spadła z 241 milionów dolarów w analogicznym kwartale roku poprzedniego do 113 milionów dolarów. Strata za cały rok również się zmniejszyła, jednak mniej widowiskowo. Mówimy bowiem o spadku z jednego miliarda dolarów do 945 milionów dolarów. Jednocześnie Snapchat zanotował wzrost liczby użytkowników o 22%. Teraz żółty komunikator z duszkiem ma 265 milionów fanów. Inwestorzy coraz bardziej wierzą w przyszłe zyski - po ogłoszeniu wyników akcje Snapa wzrosły o 9,4%. Przed zamknięciem kosztowały one 63,78 USD.

Optymizmu nie zaburza nawet Apple, który wzmacniając prywatność użytkowników solidnie da po kieszeni firmom utrzymującym się z reklam. Facebook zamierza walczyć przeciwko Apple'owi do końca, natomiast Snapchat przyznał, że działania Apple'a posłużą dobru użytkowników. Snap uważa, że w kwestii finansowej jeszcze za szybko jest, by mówić, jak wielką stratę zanotują firmy na rynku.

Źródło tekstu: snap, wł