Smartfon do zdjęć? Oto, czego oczekują Polacy

Większość Polaków oczekuje od smartfonu, że będzie robił wysokiej jakości zdjęcia. Jeszcze istotniejsza jest dla nich intuicyjna obsługa.

Krajobrazy, przyroda, zwierzęta

Firma ARC Rynek i Opinia przeprowadziła na zlecenie marki Oppo badanie, z którego wynika, że co piąty Polak robi zdjęcia codziennie (21%), a niemal połowa kilka razy w tygodniu (44%). Osoby posiadające zarówno smartfon, jak i aparat fotograficzny, zdecydowanie częściej do fotografowania wybierają ten pierwszy. Średnio z aparatu fotograficznego korzystają kilka razy w roku.

Polacy wolą robić zdjęcia niż nagrywać filmy. Co najmniej kilka razy w tygodniu fotografuje 65% z nich, natomiast kręci filmy – 32%. Najbardziej irytujące w robieniu zdjęć/nagrywaniu materiałów wideo smartfonem są dla nich niska jakość zdjęcia/nagrania w warunkach słabego oświetlenia (40%) oraz słaba ostrość (37%).

Polacy zostali również zapytani o to, jakie zdjęcia zdarza im się robić smartfonem. Większość przyznała, że często są na nich krajobrazy (67%), zwierzęta (56%), przyroda (52%), rośliny/kwiaty (45%) lub dzieci (49%). Fotografowane są one co najmniej kilka razy w tygodniu przez 52% badanych. Chętnie robione są też zdjęcia grupowe (45%).

Moda na robienie selfie nadal nie przemija – do ich robienia przyznaje się 48% pytanych osób. Ponad ⅓ badanych (36%) robi sobie tego typu zdjęcie kilka razy w tygodniu. Co ciekawe, jedzenie oraz stylizacje znalazły się na dalszych miejscach – uzyskały odpowiednio 41% oraz 26% odpowiedzi. Podróże, uroczystości oraz codzienne chwile z życia są najpopularniejszymi sytuacjami, w których użytkownicy robią zdjęcia. Również rozwój dzieci i wydarzenia muzyczne są chętnie uwieczniane.

Jeśli zdjęcie, to raczej w pionie

Ponad połowa badanych (57%) podczas robienia zdjęć smartfonem zazwyczaj trzyma urządzenie w orientacji pionowej, a tylko 15% poziomej. Natomiast 27% – równie często pionowo i poziomo. Warto zauważyć, że osoby z grupy wiekowej 18-24 stawiają głównie na robienie zdjęć w orientacji pionowej (66%), natomiast bardzo rzadko w orientacji poziomej (5%).

Polacy to mistrzowie mobilnej fotografii

Z badania wynika, że dla 79% Polaków ważne jest posiadanie wysokiej jakości aparatu fotograficznego w smartfonie. Ta tendencja wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na telefony oferujące zaawansowane możliwości fotograficzne mogące sprostać wymaganiom użytkowników, którzy – jak pokazuje badanie – w sporej części wysoko oceniają swoje umiejętności robienia zdjęć smartfonem. Niemal połowa uważa, że potrafi robić zdjęcia na zaawansowanym poziomie (45%). Co ciekawe, każda z grup wiekowych oceniła się w bardzo zbliżony sposób – tylko nieco lepiej młodsze pokolenie (18-24 lata). Zaledwie 5% badanych było zdania, że ich umiejętności w tym zakresie są na niskim poziomie.

Dla ponad połowy Polaków (57% kluczową sprawą jest liczba obiektywów w ich smartfonie. Twierdzą, że wpływa ona na poprawę jakości zdjęć (57%). Znacznie ponad połowa przebadanych osób (63%) ma jednak trudności z wymienieniem nazw obiektywów spotykanych w aparatach smartfonów. Najbardziej rozpoznawalnym i zarazem najczęściej stosowanym jest obiektyw standardowy. Ponad ⅓ badanych nie przywiązuje wagi do tego, ile ich smartfon ma obiektywów (35%), a 10% przyznało, że jest to dla nich raczej nieważne. Tylko dla 3% Polaków jest to nieistotne, ponieważ, jak twierdzą, nie wpływa to na jakość zdjęć – „liczy się jakość obiektywów, a nie ich liczba”.

Tryb automatyczny górą

Funkcje, w jakie wyposażony jest aparat fotograficzny w smartfonie, są dla większości Polaków ważne. Jednak poproszeni o wytypowanie tych, z których najczęściej korzystają, wskazywali tryb automatyczny, a następnie filtry i efekty do obróbki zdjęć. Jednym z chętniej używanych trybów jest również tryb portretowy, natomiast tryb nocnego fotografowania jest ważniejszy dla młodych ludzi – w wieku 18-24 lata, niż dla pozostałych grup. Niemal połowa badanych w tym wieku przyznała, że jest dla nich bardzo ważne, żeby smartfon robił dobre zdjęcia w nocy (42%).

Aparat ma być intuicyjny w obsłudze

Poza wysoką jakością aparatu fotograficznego, istotna jest także jego intuicyjna obsługa. Aż 86% użytkowników smartfonów uważa, że łatwość tworzenia ładnych zdjęć za pomocą aparatu smartfona jest kluczowa. Najwięcej osób, które tak uważają, oceniły swój poziom umiejętności robienia zdjęć jako zaawansowany (53%). Dla młodszego pokolenia (18-24 lata) łatwość podczas fotografowania jest ważniejsza niż dla pozostałych przebadanych grup. Dla ponad połowy z nich jest bardzo ważne, żeby aparat smartfonu zapewniał im łatwość robienia zdjęć (54%).

Dużo pamięci na zdjęcia

Polacy w większości przechowują swoje zdjęcia w pamięci urządzenia (57%). Najwięcej z nich, bo 31%, ma w swoim smartfonie od około 100 do 499 zdjęć, 17%. – od około 500 do 999 zdjęć, natomiast 16% – od 1000 do 2999 zdjęć. Tylko 130 osób z 1000 przebadanych gromadzi 3000 i więcej fotografii.

Osoby, które wysoko oceniają swój poziom umiejętności robienia zdjęć smartfonem, deklarują większą szacunkową liczbę zdjęć gromadzoną w pamięci urządzenia. Osoby z grup 18-24 lata oraz 25-34 lata, przechowują więcej zdjęć w telefonie od starszych grup. Ci, o których wspomnieliśmy jako pierwszych, najczęściej przechowują powyżej 5000 zdjęć (21%). Co ciekawe, 18% wszystkich użytkowników smartfonów wskazało, że mają w telefonie mniej niż 100 zdjęć – przewagę mają tutaj osoby w wieku 45-55 lat.

Nieco ponad ⅓ Polaków przegrywa fotografie na kartę pamięci lub dysk laptopa/komputera. Zdjęcia są częściej wysyłane innym osobom niż publikowane w mediach społecznościowych (odpowiednio 36% i 26%). Najpopularniejszą aplikacją, poprzez którą wysyłane są fotografie jest Messenger – tę platformę wskazało aż 70% badanych. Dalej znalazły się tradycyjne wiadomości (47%), Whatsapp (40%) oraz Instagram (34%).

Media społecznościowe nas inspirują

Wyniki badania pokazały, że to media społecznościowe są najczęstszym źródłem inspiracji dla osób, które szukają nowych pomysłów na zdjęcia (59%). Wysoko uplasowała się również przyroda i otoczenie (52%). Dalej znalazły się platformy dla kreatywnych, takie jak Behance czy Pinterest (32%) oraz blogi i strony internetowe poświęcone fotografii (27%). 16% przebadanych osób inspiruje się wizytami w muzeach i galeriach sztuki.

Sztuczna inteligencja w aparacie

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, ponad połowa badanych jest przekonanych o stosowaniu sztucznej inteligencji w aparatach smartfonów. Spośród osób, które tak twierdzą, 24% korzysta z funkcji opartych na tej technologii. 30% przebadanych Polaków nie jest tego pewna, natomiast aż 14% twierdzi, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze wykorzystywana. Poprawa jakości zdjęć jest największą korzyścią, która wynika ze stosowania sztucznej inteligencji. Badani doceniają także to, że ułatwia ona proces robienia zdjęcia poprzez automatyzację ustawień aparatu.

Smartfon z dobrym aparatem? Dam 2700 zł

Średnia kwota, jaką użytkownicy smartfonów byliby skłonni wydać na model z dobrym aparatem, wynosi 2742 zł. Więcej zapłaciłyby osoby w wieku 25-34 lata (średnio 3047 zł) oraz osoby, które wysoko oceniają swój poziom umiejętności robienia zdjęć smartfonem (średnio 3105 zł). Od 3600 zł do 4200 zł na telefon wydałoby tylko 7% badanych, natomiast od 4300 zł do 4900 zł – 4%.

Zobacz: OnePlus Nord 3 – wymiatacz za pół ceny iPhone'a (test)

Zobacz: HTC U23 Pro – test topowego smartfonu legendarnej marki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Oppo