Składak to Samsung. Koreańczycy w tym roku z 80% rynku składanych smartfonów

Składane smartfony to w dalszym czasie segment pachnący nowością. Nie dziwi zatem fakt, że stanowią niewielką część rynku. Jest na nim jednak absolutny dominator. Chodzi oczywiście o Samsunga.

Prace nad składanymi smartfonami trwały długo, z biegiem czasu z prac w tym segmencie rezygnowali kolejni producenci. W końcu na polu walki pozostały tylko Samsung i Huawei, gdzie ten drugi jednak skoczył na głęboką wodę po tym pierwszym. Nie uchroniło to jednak Chińczyków przed chorobami wieku dziecięcego. Na tym polu sporo do poprawy miał też Samsung. Koreańczycy mogą jednak powiedzieć, że się opłaciło. Teraz zginany telefon to właściwie synonim Samsunga. Ten niewielki (jeszcze) sektor rynku należy do producenta z Korei Południowej.

W tym roku Samsung powinien mieć 80% udziałów w rynkowym torcie. Odpowiada to czterem milionom sprzedanych egzemplarzy. Jednocześnie dwa z trzech najchętniej kupowanych składanych smartfonów będą należały właśnie do Koreańczyków. Na pierwszej pozycji znalazł się Samsung Galaxy Z Flip, natomiast na drugim miejscu - Samsung Galaxy Z Fold 2. Dopiero na trzecim stopniu podium jest telefon innego producenta. Brązowy model należy się Motoroli RAZR 5G. Samsung pokłada w składakach naprawdę wielkie nadzieje, to one mają być nowymi flagowcami marki.

Źródło tekstu: sammobile