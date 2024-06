Shein znów wzbudza emocje. Nie jest to, o czym myślisz

Shein na giełdzie w Londynie? Tego jeszcze nie było. Jeśli wszystko pójdzie po myśli giganta handlowego, czeka nas największy debiut giełdowy w tym roku.

Shein zadebiutuje na giełdzie?

Shein to jedna z najpopularniejszych platform sprzedażowych i gigant handlu internetowego. Niezależnie od zarzutów nieprzestrzegania pewnych zasad handlowych, to właśnie Shein wybiera większość klientek na całym świecie i tam dokonuje zakupów. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie platforma będzie budziła emocje także wśród inwestorów. Temat debiutu na giełdzie powraca niczym bumerang. Nic dziwnego, ma szansę stać się jednym z najważniejszych wydarzeń roku.

Grunt to odpowiednia reklama

Shein to firma międzynarodowa, z centrum dowodzenia ulokowanym w Singapurze. Tak się reklamuje ten potężny gigant handlowy, bez wzmianki o swoim chińskim pochodzeniu. Niezależnie od tego faktu, trzeba przyznać, że atrakcyjne oferty przyciągają dzień po dniu, głównie młodszą klientelę.

Jak podaje Reuters, opierając informacje na nieoficjalnych źródłach, Shein najprawdopodobniej będzie niebawem debiutował na giełdzie. Złożył właśnie dokumenty do brytyjskiego regulatora rynków w celu wejścia na giełdę w Londynie. To wniosek o pierwszą ofertę publiczną (IPO). Jeśli wszystko pójdzie po dobrej myśli, będzie to jeden z najgłośniejszych debiutów giełdowych na świecie. Rzecznicy Sheina póki co milczą w tej kwestii.

