Shein rusza w Europie z nową platformą. Tego się nie spodziewasz

Chińska platforma zakupowa Shein, która specjalizuje się w sprzedaży ciuchów, rusza w Europie z nową usługą. W tym celu uruchomi nową stronę.

Chińska platforma Shein w ostatnim czasie budzi duże kontrowersje. W Polsce pod lupę wziął ją UOKiK, który sprawdza, czy serwis nie wprowadza klientów w błąd, między innymi poprzez niewłaściwą prezentację cen. Z kolei szwajcarska organizacja zajmująca się prawami człowieka zarzuca im nadużycia wobec pracowników. Pomimo tego Shein prężnie się rozwija i planuje w Europie uruchomienie nowej platformy.

Shein uruchamia nową platformę

Shein postanowiło uruchomić w Europie nową platformę, która ma służyć klientom do odsprzedaży odzieży używanej. Jej nazwa do Shein Exchange. Co ważne, możliwe będzie oferowanie na niej tylko ciuchów, które wcześniej zostały zakupione na Shein. W ten sposób ma powstać obieg zamknięty.

Mamy nadzieję zapewnić większej liczbie naszej globalnej społeczności klientów możliwości łatwego uczestnictwa w gospodarce o obiegu zamkniętym i promowania korzyści dla środowiska wynikających z zakupów używanych, a nie nowych.

- powiedziała Caitrin Watson dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Shei.

Nowa platforma początkowo zostanie uruchomiona w Niemczech i Wielkiej Brytanii, ale w dalszej kolejności powinna być udostępniania także w innych państwach. Serwis do sprzedaży odzieży używanej od roku działa już w Stanach Zjednoczonych, gdzie z Shein Exchange korzysta 4,2 mln użytkowników.

