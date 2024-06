Instagram pod ostrzałem. Ludzie masowo go usuwają. O co chodzi?

Meta przyznało się do szkolenia generatywnej sztucznej inteligencji Meta AI na podstawie zawartości profili użytkowników Instagrama. Artyści powoli zaczynają się buntować. Polacy mają szansę ominąć przymusowe szkolenie.

Jak informuje portal Creative Bloq artyści mają dość nowej polityki Meta i grożą odejściem z Instagrama oraz skasowaniem wszystkich swoich prac. Powód? Meta wykorzystuje zawartość kont Instagrama do trenowania swojej sztucznej inteligencji.

Fakt wykorzystania zawartości prywatnych kont, potwierdził Chris Cox, CPO Meta. Tłumaczył on, że celem uczenia Meta AI na podstawie treści użytkowników jest uzyskanie "obrazów niesamowitej jakości". Wyjątkową jakość ma zapewnić prawie nieograniczony dostęp do treści. Meta AI uczy się na podstawie wszystkiego co znajdzie na Instagramie: zdjęć, sztuki, mody, prywatnych zdjęć czy wspomnień z wakacji.

Artyści buntują się przeciw Meta AI

Sprzeciw wobec takiej polityki trenowania Meta AI stawia coraz więcej artystów, publikujących swój dorobek na Instagramie. Kolejni artyści opuszczają swoje profile usuwając wcześniej dodane posty. Inni z kolei szukają alternatywnych miejsc na publikowanie.

Jeszcze inni wyrażają swój sprzeciw opisując posty, deklarując prawa własności i sprzeciwiają się wykorzystaniu swoich treści do szkolenia AI. Sprzeciw w takiej formie nie ma większego znaczenia, gdyż prawo do wykorzystania zawartości kont Instagram, w celu szkolenia AI, Meta zapewniło sobie odpowiednimi wpisami w regulaminie - ten kto zaakceptował taki regulamin musi się liczyć z konsekwencjami.

Nie musisz zgadzać się na szkolenie AI - zgłoś swój sprzeciw

Na szczęście, obywatele krajów Unii Europejskiej, mają prawo i mogą "Wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania informacji o Tobie na potrzeby SI na platformach Meta". Zgłoszenie sprzeciwu nie jest jednak takie proste. Aby dotrzeć do formularza wyrażenia sprzeciwu trzeba pokonać długą drogę:

Zaloguj się w aplikacji Instagram > Przejdź do ustawień > Pomoc > Centrum pomocy > Funkcje sztucznej inteligencji na Instagramie - informacje > "Dowiedz się, jak Meta wykorzystuje informacje na potrzeby modeli generatywnej sztucznej inteligencji." > Odszukaj link "prawo do sprzeciwu" > Wypełnij wniosek, podając: kraj zamieszkania, adres e-mail i odpowiedz na pytanie: "W jaki sposób takie przetwarzanie danych wpływa na Ciebie?".

Skomplikowane? Tak, jednak Polacy, jako jedni z nielicznych mają możliwość "wypisania się" ze szkolenia generatywnej sztucznej inteligencji Meta. Mieszkańcy wielu innych krajów są skazani na aktualną politykę Meta i "przymusowe szkolenie" AI.

Zobacz: To może doprowadzić do zagłady ludzkości. Eksperci ostrzegają

Zobacz: Instagram zaczął testować nową funcję. Wydaje się zniechęcająca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock.com | PixieMe

Źródło tekstu: CreativBloq, Instagram | oprac. wł